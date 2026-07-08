ĐT Argentina ngược dòng điên rồ: Scaloni rơi lệ trên sân, "cạn lời" vì học trò

ĐT Argentina vừa có chiến thắng nghẹt thở trước ĐT Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Họ bị dẫn trước 2 bàn cho tới tận phút 79 nhưng lần lượt Romero, Messi rồi Enzo đã đem về 3 bàn thắng giúp ĐT Argentina hoàn thành màn lội ngược dòng trong 90 phút.

HLV Scaloni bật khóc và bỏ dở cuộc phỏng vấn

Ngay cả đối với những người trong cuộc, đây vẫn là trận đấu quá khó tin. HLV Lionel Scaloni xúc động đến nỗi rơi nước mắt và không trả lời phỏng vấn của phóng viên Joaquin Bruno của TyC Sport. “Tôi xin lỗi. Tôi không cầm nổi nước mắt vào lúc này. Cảm xúc đang lấn át hoàn toàn tâm trí của tôi. Các cầu thủ của tôi thật sự quá tuyệt vời! Những người anh em của tôi! Tôi thực sự không chịu được. Xin lỗi, tôi phải rời đi thôi”.

Trợ lý Roberto Ayala, người thay Scaloni trả lời phỏng vấn, chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vào lúc này. Xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là những cổ động viên có mặt tại sân đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Họ đã cổ vũ không biết mệt mỏi để chúng tôi có thể tạo nên những điều phi thường.

Đã có lúc, chúng tôi đã rất thất vọng nhưng tất cả đều hứa với nhau rằng phải chiến đấu đến giây cuối cùng. Nếu có phải ra về, chúng tôi cũng phải ra về trong tư thế ngẩng cao đầu. Không bao giờ có chuyện chúng tôi bỏ cuộc. Một lần nữa, chúng tôi lại làm được và đó là minh chứng cho tinh thần tập thể xuất sắc”.