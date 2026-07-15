Tin nóng bóng đá World Cup 15/7: Barca nhận tin dữ, De Jong nguy cơ nghỉ nhiều tháng

Barca nhận tin dữ, De Jong nguy cơ nghỉ nhiều tháng

Barcelona đối mặt tổn thất lớn khi Frenkie de Jong được xác định gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng ngay sau khi trở lại từ World Cup 2026. Theo Marca, tiền vệ người Hà Lan đã trải qua kiểm tra y tế vào đầu tuần và kết quả ban đầu khiến đội ngũ y tế hết sức lo ngại.

De Jong chấn thương nặng

De Jong thi đấu trọn vẹn hành trình của Hà Lan, trong đó chơi 110 phút ở trận thua Morocco trên loạt luân lưu tại vòng 1/16. Barcelona chưa công bố kết luận chính thức, nhưng nhiều khả năng ngôi sao 29 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng.

Pirlo bất ngờ vào danh sách HLV tuyển Italia

Andrea Pirlo bất ngờ nổi lên như một ứng viên dẫn dắt tuyển Italia sau thất bại lịch sử khi "Azzurri" lỡ hẹn ba kỳ World Cup liên tiếp. Theo La Gazzetta dello Sport, huyền thoại AC Milan nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Paolo Maldini và Leonardo.

Pirlo hiện dẫn dắt United FC tại Dubai và vừa giúp đội bóng giành quyền thăng hạng. Bên cạnh nhà vô địch World Cup 2006, Liên đoàn bóng đá Italia cũng cân nhắc Antonio Conte, Roberto Mancini và Pep Guardiola cho mục tiêu đưa đội tuyển trở lại đỉnh cao.

HLV người Brazil kêu gọi Neymar dự World Cup 2030

HLV Rogerio Micale cho rằng Carlo Ancelotti đã không trao đủ cơ hội cho Neymar tại World Cup 2026. Theo ESPN, tiền đạo Brazil chỉ thi đấu 37 phút ở hai trận cuối giải do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng vẫn ghi bàn vào lưới Na Uy. Micale nhấn mạnh Neymar xứng đáng được đối xử như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, đồng thời kêu gọi chân sút của Santos rút lại quyết định chia tay đội tuyển để hướng tới World Cup 2030.

HLV Xabi Alonso: "Chọn Chelsea chỉ vì đúng thời điểm"

HLV Xabi Alonso khẳng định việc không trở lại Liverpool hoàn toàn xuất phát từ yếu tố thời điểm. Chia sẻ với BBC Sport trong ngày ra mắt Stamford Bridge, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết Chelsea mang đến cơ hội phù hợp nhất để phát triển sự nghiệp huấn luyện.

Alonso từng là huyền thoại của Liverpool nhưng tiết lộ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với đội chủ sân Anfield trước khi Arne Slot bị sa thải. Ông khẳng định mục tiêu hiện tại là giúp Chelsea chinh phục những danh hiệu lớn.