Thủ môn Vozinha có 28 triệu người theo dõi, nhiều huyền thoại lẫy lừng cũng phải ước

Huyền thoại bước ra từ bóng tối và cơn sốt truyền thông vô tiền khoáng hậu

World Cup là một cột mốc mang tính lịch sử và nó có thể thay đổi cuộc đời bạn chỉ trong chớp mắt. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với Josimar José Évora Dias, người được biết đến rộng rãi hơn với cái tên Vozinha.

Anh đã biến mình từ một kẻ vô danh trở thành một siêu sao mang tầm quốc tế. Người gác đền bắt chính của Cabo Verde là nhân vật trung tâm trong màn trình diễn gây chấn động của quốc gia này tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khi họ cầm hòa cả 3 ông lớn ở vòng bảng gồm Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út, Uruguay để hiên ngang tiến vào vòng loại trực tiếp.

Thành tích thần kỳ đó đã khiến cuộc sống của Vozinha quay ngoắt 180 độ. Giờ đây, anh trở thành một thần tượng cấp thế giới với hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Vozinha chia sẻ hình ảnh của mình tại World Cup 2026.

Xét về khía cạnh ngoài sân cỏ, các số liệu xác nhận Vozinha hiện đã trở thành thủ môn có nhiều lượt theo dõi nhất trên nền tảng Instagram. Anh đang sở hữu tới 28,3 triệu người theo dõi, vượt mặt những tên tuổi lẫy lừng như Thibaut Courtois (18,1 triệu), Manuel Neuer (15 triệu) hay thậm chí là nhà vô địch thế giới 2010, Iker Casillas (20,4 triệu).

Sức hút của lão tướng này không chỉ gói gọn trong khu vực gỗ trống. Ngay cả những ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới ở các vị trí khác như Pedri (22,9 triệu) hay Harry Kane (19,1 triệu) cũng không thể tích lũy được lượng người hâm mộ khủng khiếp như vậy trên mạng xã hội.

Giờ đây, mỗi bài đăng của Vozinha, ví dụ như bức thư chia tay giải đấu, đều ngay lập tức trở nên viral và nhận bão tương tác trên toàn cầu.

Từ cầu thủ không gia đình đến lời đề nghị bom tấn từ nước Mỹ

Sự nghiệp của Vozinha đang đứng trước cơ hội tái sinh mạnh mẽ sau khi khép lại hành trình đầy tự hào bên kia bờ Đại Tây Dương.

Đáng chú ý, chính trong thời gian giải đấu diễn ra, thủ thành này đã rơi vào tình trạng "thất nghiệp" sau khi đáo hạn hợp đồng với CLB Chaves của Bồ Đào Nha. Việc trở thành cầu thủ tự do biến Vozinha thành một món hời lớn trên thị trường chuyển nhượng, khiến hàng loạt đội bóng khắp thế giới ngay lập tức đưa anh vào tầm ngắm vì có thể sở hữu anh với giá 0 đồng.

Một trong những ông lớn sốt sắng nhất trong thương vụ này chính là Inter Miami của siêu sao Leo Messi và chủ tịch David Beckham.

Đội bóng nước Mỹ đang cân nhắc một lời đề nghị cực kỳ béo bở để đưa anh sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) thi đấu. Ở tuổi 40, cuộc đời của Vozinha đã hoàn toàn thay đổi so với hai tháng trước.

Từ thế không có bến đỗ, anh giờ đã vươn lên vị trí số một, khép lại câu chuyện cổ tích điên rồ nhất bước ra từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.