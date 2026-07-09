Dàn cầu thủ điển trai nhất World Cup 2026 đốn tim người hâm mộ

Mỗi kỳ FIFA World Cup diễn ra bốn năm một lần luôn thu hút hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới bởi tinh thần đồng đội, bầu không khí cuồng nhiệt và những trận cầu đỉnh cao. Nhưng phải thừa nhận rằng, bên cạnh chuyên môn, không ít khán giả cũng dành sự chú ý cho những gương mặt điển trai trên sân cỏ.

Ngoài tài năng bóng đá, nhiều ngôi sao còn sở hữu ngoại hình nổi bật, trở thành "nam thần" trong mắt người hâm mộ. Dưới đây là 15 cầu thủ được đánh giá là điển trai nhất tại World Cup 2026.

Jude Bellingham (Anh)

Jude Bellingham là một trong những gương mặt cầu thủ được yêu thích nhất. Tiền vệ 22 tuổi mang dòng máu Ireland từ cha và Kenya từ mẹ.

Không chỉ sở hữu ngoại hình cuốn hút, Bellingham còn có màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026 khi đã ghi 4 bàn cho tuyển Anh. Đặc biệt, cú đúp chỉ trong 98 giây vào lưới Mexico giúp đội tuyển Anh giành vé vào tứ kết. Sau World Cup, người hâm mộ vẫn có thể theo dõi anh thi đấu trong màu áo Real Madrid.

Cho Gue-sung (Hàn Quốc)

Cho Gue-sung được ví như nam chính phim Hàn bước ra đời thực. Sở hữu gò má sắc nét, bờ vai rộng cùng chiều cao nổi bật, tiền đạo 28 tuổi từng gây "sốt" tại World Cup 2022 khi lượng người theo dõi Instagram tăng từ khoảng 20.000 lên gần 3 triệu chỉ trong thời gian ngắn. Sức hút đó cũng mang về cho anh nhiều hợp đồng người mẫu.

Tại World Cup 2026, Cho Gue-sung chủ yếu được tung vào sân từ ghế dự bị để tăng cường sức tấn công cho Hàn Quốc. Hiện anh khoác áo CLB Midtjylland của Đan Mạch.

Raúl Jiménez (Mexico)

Raúl Jiménez sở hữu vẻ ngoài lịch lãm cùng phong thái của một tiền đạo giàu kinh nghiệm. Sự nghiệp của anh từng đứng trước nguy cơ chấm dứt sau chấn thương nứt hộp sọ nghiêm trọng vào năm 2020, nhưng việc trở lại thi đấu càng khiến anh được người hâm mộ ngưỡng mộ hơn.

Tại World Cup năm nay, Jiménez đã ghi bàn vào lưới Nam Phi, Ecuador và thực hiện thành công quả phạt đền trước tuyển Anh.

Ferran Torres (Tây Ban Nha)

Ferran Torres được xem là hình mẫu "nam thần" điển hình của bóng đá Tây Ban Nha với đôi mắt nâu sâu, gương mặt góc cạnh và phong thái tự tin.

Tại World Cup 2026, anh tạo dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 và kiến tạo cho Mikel Merino ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, đưa Tây Ban Nha vào tứ kết. Sau giải đấu, Torres tiếp tục thi đấu cho Barcelona.

Rodrigo De Paul (Argentina)

Cao 1,78 m cùng thân hình săn chắc, Rodrigo De Paul thường được người hâm mộ ví là "phiên bản David Beckham" với gương mặt góc cạnh và nhiều hình xăm cá tính.

Trên sân, anh được xem là "vệ sĩ" của Lionel Messi khi đảm nhận những nhiệm vụ tranh chấp và hỗ trợ để đội trưởng Argentina có nhiều khoảng trống tỏa sáng.

Omar Marmoush (Ai Cập)

Omar Marmoush gây ấn tượng với bộ râu bụi bặm, đường nét nam tính và gu thời trang hiện đại. Anh còn được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "Hoàng tử Ai Cập". Trang Instagram của Marmoush thường xuyên cập nhật các bộ trang phục kết hợp giữa phong cách đường phố và thời trang cao cấp.

Tại World Cup 2026, tiền đạo 27 tuổi thi đấu năng nổ, tạo nhiều cơ hội và có một pha kiến tạo cho Mohamed Salah trước Australia. Dù chưa ghi bàn, anh vẫn góp phần giúp Ai Cập lần đầu tiên giành chiến thắng ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup sau loạt luân lưu. Hiện Marmoush thi đấu cho Manchester City.

Elijah Just (New Zealand)

Mang trong mình hai dòng máu Đức và Trung Quốc, Elijah Just sở hữu ngoại hình được nhiều người hâm mộ nhận xét có nét giống tài tử Trần Quán Hy thời trẻ. Không sở hữu thể hình vượt trội, anh gây ấn tượng nhờ tốc độ, sự linh hoạt và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Tại World Cup 2026, Just trở thành cầu thủ New Zealand đầu tiên ghi hai bàn trong một trận đấu World Cup khi lập cú đúp trước Iran trong trận hòa 2-2. Anh kết thúc vòng bảng với 3 bàn thắng sau 3 trận.

Jens Castrop (Hàn Quốc)

Jens Castrop là cầu thủ mang hai dòng máu Hàn Quốc và Đức. Ngoại hình nam tính với bộ râu quai nón, gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng thể thao giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ngoài sân cỏ, Castrop được biết đến là người sống khá kín tiếng, yêu thích câu cá và thiên nhiên. Tại World Cup 2026, anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lai sinh ở nước ngoài đầu tiên khoác áo đội tuyển Hàn Quốc tại một kỳ World Cup.

Yassine Bounou (Marocco)

Thủ môn Yassine Bounou sở hữu chiều cao 1,93 m cùng phong thái điềm tĩnh và đầy bản lĩnh. Nhiều người xem anh là "điểm tựa" của đội tuyển Marocco nhờ khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.

Loạt pha cản phá xuất sắc của Bounou trong loạt sút luân lưu trước Hà Lan đã giúp Marocco giành quyền đi tiếp.

Keito Nakamura (Nhật Bản)

Keito Nakamura nổi tiếng với vẻ ngoài được ví như nhân vật anime nhờ làn da sáng, gương mặt trẻ trung và mái tóc dài đặc trưng. Nụ cười thân thiện cùng phong cách thời trang của tiền đạo người Nhật cũng nhận được nhiều lời khen.

Tại World Cup năm nay, Nakamura ghi bàn gỡ hòa quan trọng trước Hà Lan và có một pha kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của Nhật Bản.

Mehdi Taremi (Iran)

Theo bài viết, World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều đội tuyển gặp khó khăn về thủ tục nhập cảnh, đặc biệt là Iran. Dù vậy, đội trưởng Mehdi Taremi vẫn thể hiện sự bình tĩnh và nhiều lần kêu gọi hòa bình.

Bên cạnh ngoại hình đậm nét Trung Đông, Taremi còn được đánh giá cao bởi phong thái lãnh đạo và cách ứng xử trên sân cỏ.

Vozinha (Cape Verde)

Thủ môn kỳ cựu Vozinha là niềm tự hào của Cape Verde. Đến từ quốc gia chỉ khoảng nửa triệu dân, thủ thành 40 tuổi đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc, thậm chí khiến Lionel Messi gặp không ít khó khăn.

Trước trận đấu World Cup đầu tiên của Cape Verde, tài khoản Instagram của Vozinha chỉ có khoảng 50.000 người theo dõi. Chỉ sau hơn một ngày, con số này đã tăng lên khoảng 6 triệu.

Erling Haaland (Na Uy)

Dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về gu thẩm mỹ, Erling Haaland chắc chắn là một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026. Tiền đạo người Na Uy gây ấn tượng với mái tóc vàng, vóc dáng cao lớn cùng phong cách tự tin.

Ngoài sân cỏ, Haaland còn nổi tiếng với gu thời trang và bộ sưu tập túi xách hàng hiệu hiếm. Quan trọng hơn, anh thi đấu xuất sắc, góp công đưa Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup và đang là ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới.

Lucas Bergvall (Thụy Điển)

Tiền vệ Lucas Bergvall được nhiều người yêu mến nhờ vẻ ngoài hiền lành đúng chất "chàng trai nhà bên". Mới 20 tuổi nhưng anh sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh cùng gương mặt cân đối đặc trưng của người Bắc Âu.

Bergvall cũng là cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo tuyển Thụy Điển tại một kỳ World Cup và được đánh giá cao bởi sự điềm tĩnh khi thi đấu.

Maduka Okoye (Nigeria)

Dù Nigeria không giành quyền dự World Cup 2026, thủ môn Maduka Okoye vẫn là cái tên được đông đảo người hâm mộ nhắc đến. Anh bắt đầu nổi tiếng sau khi xuất hiện trong đoạn video đi bộ trước một trận giao hữu quốc tế. Kể từ đó, Instagram của Okoye thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ ngoại hình điển trai, thân hình săn chắc, phong cách thời trang và những hình xăm nổi bật.

Sinh ra tại Düsseldorf (Đức), có cha là người Nigeria và mẹ là người Đức, Maduka Okoye được nhiều người đánh giá là hình mẫu nam tính với các đường nét gương mặt mạnh mẽ.