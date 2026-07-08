Bạn thân tiết lộ cảnh cơ cực của 'người hùng' tuyển Cabo Verde trước World Cup

Strasser từng là đồng đội của Vozinha tại Gil Vicente ở mùa giải 2016-2017. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, cựu tuyển thủ Sierra Leone kể chỉ ít ngày trước trận ra quân của Cape Verde, thủ môn 40 tuổi chủ động nhắn tin nhờ giúp đỡ.

"Trước trận đấu đầu tiên tại World Cup, anh ấy hỏi tôi liệu có thể tận dụng các mối quan hệ để giúp anh ấy tìm một CLB thi đấu thêm một hoặc hai năm nữa không", Strasser kể trên trang mạng xã hội cá nhân.

Rodney Strasser. Ảnh: Instagram Rodney Strasser

Theo Strasser, khi hợp đồng giữa Vozinha và Chaves, đội bóng ở giải hạng Hai Bồ Đào Nha, hết hạn, thủ thành 40 tuổi không còn đội bóng chủ quản và chỉ mong được chơi thêm một hoặc hai mùa giải trước khi giải nghệ. Trong cuộc trò chuyện, Vozinha cho biết muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và sẵn sàng chuyển sang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Serie B (Italy) nếu có cơ hội.

Thay vì lập tức giới thiệu một đội bóng, Strasser khuyên bạn dồn toàn bộ sự tập trung cho World Cup.

"Cậu ấy là một thủ môn quá giỏi để phải đi xin cơ hội. Đây là sân khấu lớn nhất thế giới, chỉ cần thể hiện tốt, sẽ có người tìm đến", cựu cầu thủ AC Milan nhớ lại.

Lời khuyên ấy nhanh chóng trở thành hiện thực.

Ngay trận ra quân, Cape Verde gây bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0. Vozinha trở thành người hùng với hơn 20 pha cứu thua xuất sắc, góp công giúp đại diện châu Phi lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Đội bóng sau đó dừng bước trước Argentina ở vòng 1/8 sau thất bại 2-3.

Thủ môn Vozinha. Ảnh: Instagram Josimar Dias

Từ chỗ thất nghiệp và không có CLB chủ quản, Vozinha bất ngờ trở thành một trong những hiện tượng của World Cup 2026. Màn trình diễn ấn tượng trước các đối thủ hàng đầu giúp thủ môn kỳ cựu thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, đồng thời lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng.

Strasser cho biết không bất ngờ trước sự bứt phá của người bạn, bởi anh luôn tin World Cup sẽ là cơ hội để Vozinha thay đổi sự nghiệp.

"Đối với tôi, Vozinha là thủ môn hay nhất World Cup lần này. Bài học rất đơn giản: Đừng bao giờ bỏ cuộc. Dù bạn bao nhiêu tuổi, đến từ đâu hay đang ở trong hoàn cảnh nào, cuộc đời vẫn có thể thay đổi", Strasser viết.

Để chứng minh câu chuyện, Strasser còn đăng kèm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa hai người trước ngày World Cup khởi tranh.

Một đoạn tin nhắn giữa Rodney Strasser và thủ môn Vozinha. Ảnh: X

Vozinha, tên thật là Josimar Dias, là một trong những gương mặt truyền cảm hứng nhất tại World Cup 2026. Sinh ra ở Cape Verde, anh có tuổi thơ nhiều thiếu thốn khi lớn lên cùng ông bà vì bố phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn mẹ bận mưu sinh. Trước thềm World Cup, thủ môn này vừa hết hợp đồng với Chaves (Bồ Đào Nha) và trở thành cầu thủ tự do. Những màn trình diễn xuất sắc trước Tây Ban Nha, Uruguay và Argentina đã đưa anh từ một cái tên ít được biết đến trở thành hiện tượng của giải đấu.

Sau World Cup, truyền thông quốc tế cho biết các đội bóng Brazil như Atlético Goianiense và Avaí đã liên hệ với Vozinha. Ngoài ra, Inter Miami cũng được cho là đang theo dõi và cân nhắc chiêu mộ anh, mở ra khả năng thủ môn Cape Verde sẽ trở thành đồng đội của Lionel Messi ở cấp CLB.