Mãn nhãn 10 bàn trận đấu Pháp - Anh: Tuchel phải chăng muốn "dạy dỗ" dư luận?

Trận tranh hạng Ba World Cup 2026 sẽ đi vào lịch sử với tư cách một trong những trận đấu mãn nhãn nhất giải đấu này. Anh và Pháp đã mang về cho khán giả tận 10 bàn thắng, trong đó có một cú hat-trick của Bukayo Saka, 1 cú đúp của Kylian Mbappe và 1 cú đúp kiến tạo của Michael Olise. Có thể nói các khán giả đi xem lẫn ngồi trước màn hình TV đã không phí thời gian và tiền bạc.

Anh & Pháp chằng buồn phòng ngự quyết tâm, hai bên thậm chí không ăn thẻ nào

Nhưng đây cũng nên được coi là trận đấu... vui nhộn và nực cười nhất lịch sử World Cup. Hai bên tấn công mà không hề lo về phòng ngự, rất nhiều pha xử lý ngẫu hứng kể cả từ phía Mbappe và các cầu thủ Pháp dù họ là bên bị dẫn bàn, và không một thẻ nào được rút ra. Hai bên ghi bàn lia lịa và sau trận đều cười với nhau dù thắng hay thua.

Dù đúng là trận này mãn nhãn và có giá trị xem lại cao, thẳng thắn mà nói việc cả hai đội ghi nhiều bàn đến vậy không phải vì trình độ cao. Chưa trận nào ở World Cup này hàng thủ Anh lại để trống hoác sân nhà đến vậy, khiến các tiền đạo Pháp giàu tốc độ rất thoải mái chạy ra sau lưng các hậu vệ Anh và dứt điểm. Nhưng phía bên kia cũng không kém, Pháp khi bị dẫn 2 bàn là dâng cao đến mức Rashford & Saka thi nhau ở vào thế đối mặt thủ môn Maignan.

Ở một trận đấu mà hai bên thậm chí còn không buồn vào bóng rát và không phạm lỗi chiến thuật để làm vụn trận đấu, đây chỉ như một trận giao hữu đá vui là chính và ai thắng/thua cũng không đáng quan tâm. Nên ở một góc độ nào đó, đúng như nhiều người của cả hai đội nói trước trận, không ai thực sự muốn đá trận này và nó chẳng có nhiều ý nghĩa gì.

Thậm chí đây có lẽ là một cơ hội để HLV Thomas Tuchel... dạy dỗ dư luận. Những gì đọng lại từ trận bán kết Anh - Argentina là sự chỉ trích dành cho Tuchel vì Anh co cụm phòng ngự sau khi dẫn bàn. Không ít người cho rằng đáng lẽ "Tam Sư" phải chủ động cầm bóng để duy trì sức ép để Argentina không có cơ hội tấn công.

Tuchel về cơ bản đã cho ĐT Anh tự đá trong trận tranh hạng 3 mà chẳng áp đặt chiến thuật gì

Tuchel những ngày qua đã nhận đủ sự chê bai, thóa mạ từ truyền thông và cả những fan cay cú thua trận, thậm chí chiến thuật của ông còn bị đem ra chê bởi... Tổng thống Mỹ. Một người có khi luật bóng đá còn không biết thì tư cách gì đi chê HLV trưởng đã từng vô địch Champions League? Không ngạc nhiên khi Tuchel ngay từ những hôm trước đã nói rằng nếu Anh vượt qua Argentina ở bán kết thì chắc gì cánh báo chí đã được dịp xỉa xói ông.

Còn trận tranh hạng 3 này, ĐT Anh chẳng kéo về phòng ngự dù kể cả lúc đã bị Pháp rút ngắn 3-4. Họ vẫn giữ đội hình ở tầm trung thay vì rút hẳn vào vòng cấm để khóa mọi nẻo đường, thậm chí hậu vệ trái Spence cuối trận vẫn leo biên tấn công (và kiếm về 1 quả penalty). Kiểu đá đó khiến Pháp tha hồ chọc khe ghi bàn do họ toàn các tiền đạo mạnh về tốc độ.

Trên diễn đàn Reddit, không ít fan theo dõi trận đấu đã cười đùa rằng "Tuchel cho dư luận điều họ muốn", ý chỉ HLV người Đức vẫn cho Anh tấn công sau khi đã dẫn 4-0 để cho tất cả biết điều gì sẽ xảy ra khi đá kiểu đó trước một đối thủ mạnh. Dù bị thủng tới 4 bàn nhưng Tuchel ngoài đường pitch vẫn tỏ ra khá ung dung và chẳng mảy may lo lắng.

Mbappe khá thoải mái 2 lần đốt lưới ĐT Anh. Ở một trận đấu nghiêm túc thì sẽ không có sự dễ dàng đó

Đúng như Mbappe cách đây không lâu từng nói, phương pháp, chiến thuật nào đúng hay sai rốt cuộc vẫn tùy vào kết quả, thành công thì anh là thiên tài nhưng thất bại thì anh là thằng hề. ĐT Anh đã "dựng xe bus" trước Argentina và gần thành công cho tới khi Enzo Fernandez sút xa ghi bàn, Tuchel đã cách sự tôn vinh của người Anh chỉ 10 phút không thủng lưới nữa thôi.

Tuchel nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Anh ở EURO 2028. Chê ông bao nhiêu đi nữa thì không thể chối cãi thực tế rằng ông đã đưa ĐT Anh đoạt hạng 3 World Cup, thành tích tốt thứ nhì trong lịch sử "Tam Sư", và Anh cũng đã dẫn bàn trước Argentina chứ không thua toàn tập.