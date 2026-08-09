MU cầm hòa PSG: HLV Carrick gửi lời cảnh báo tới cầu thủ, hé lộ về Rashford

Carrick tiết lộ về trường hợp của Mount

MU vừa có trận hòa 1-1 trước PSG trong trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Thầy trò HLV Michael Carrick đã thi đấu khá tốt và tạo được nhiều cơ hội trước nhà đương kim vô địch châu Âu. Tuy nhiên, một điều khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” lo lắng là Mason Mount rời sân chỉ sau 20 phút thi đấu.

Carrick tiết lộ tình hình của Mount không đáng lo

Tiền vệ người Anh vốn rất mẫn cảm với chấn thương và khoảng thời gian nằm viện nhiều hơn là thi đấu kể từ khi chuyển tới sân Old Trafford. Tuy nhiên, HLV Carrick đã trấn an nhanh chóng. “Cậu ấy bị đạp và chúng tôi muốn thận trọng với trường hợp của Mount. Cho tới lúc này, chúng tôi đang gặp may với những tình huống chấn thương. Vậy nên tôi muốn mọi thứ được đảm bảo”.

Trả lời về cảm nhận với trận đấu gặp PSG, Carrick bày tỏ quan điểm. “Những trận đấu như thế này rất tốt cho những cầu thủ của tôi. Họ sẽ phải tìm cách giải quyết vấn đề. Có rất nhiều điều mọi người không thấy được phía sau trận đấu này, đó mới là những điều tôi cảm thấy vui.

Còn bây giờ, tôi đang hướng tới chuyến tập huấn tại Dublin. Đó là nơi tôi có đầy đủ nhân sự. Điều đó thật tốt, chúng tôi còn 2 trận giao hữu nữa để chuẩn bị cho mùa. Điều quan trọng là chúng tôi đã chứng tỏ được năng lực trong ngày hôm nay.

Michael Carrick từng làm việc với Rashford cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV

Ngoài ra, Carrick cũng không quên gửi lời cảnh báo tới học trò và xác nhận Rashford sẽ trở lại đội hình của MU. “Không ai chắc suất trong đội hình xuất phát cả, đó là điều tôi có thể khẳng định. Tôi lựa chọn nhân sự theo phong độ và đối thủ tiếp theo. Bởi vậy, ai cũng có thể bị thay thế.

Rashford sẽ trở lại cùng với tôi. Tôi đã từng thi đấu cùng cậu ấy. Ngày cậu ấy ra mắt, tôi cũng có mặt trên sân. Chúng tôi quen nhau từ trước và hy vọng khởi đầu mới này sẽ tốt đẹp. Tại Dublin, Rashford, Lisandro và Kobbie sẽ hội quân cùng chúng tôi”.

MU sẽ còn 2 trận giao hữu với Leeds United vào ngày 12/8 và AC Milan vào ngày 15/8 trước khi chính thức bước vào mùa giải mới.