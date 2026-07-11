Tây Ban Nha đấu Bỉ: Yamal góp công lớn bàn mở điểm, "La Roja" lần đầu vào lưới nhặt bóng

Yamal được kỳ vọng gây ra khó khăn trước khung thành của Bỉ. Anh thực sự đã khiến "Quỷ đỏ" gặp nhiều thách thức. Như trong bàn mở điểm của "La Roja", ngôi sao sinh năm 2007 đã góp công lớn.

Phút 30, Yamal chọc khe xuống đáy biên cho Porro. Sau đó, Porro căng ngang để Olmo phía trong dứt điểm một chạm quyết đoán. Thủ môn Courtois xuất sắc cản phá được, nhưng bóng bật ra và Ruiz kịp băng vào đá bồi, ghi bàn mở điểm cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha mở điểm

Sau đó, Yamal còn liên tục dứt điểm nguy hiểm. Dẫu vậy, anh không thắng được thủ môn Courtois. Việc không phải nhận bàn thua thứ 2 trong hiệp một đã tiếp thêm động lực cho hàng công của Bỉ.

Phút 41, Bỉ bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 1-1. Từ pha treo bóng chuẩn xác của Castagne ở bên cánh phải, Ketelaere ở phía trong đã có pha không chiến dũng mãnh, đánh bại thủ môn Simon.

Tuyển Bỉ không phải dạng vừa đâu

Chuỗi trận sạch lưới của Tây Ban Nha ở World Cup 2026 chính thức chấm dứt khi gặp Bỉ. Bàn thua này của Tây Ban Nha này cho thấy hàng thủ "La Roja" không hề bất khả xâm phạm.