Nhận định tỷ số phạt góc Tây Ban Nha vs Bỉ (2h00 ngày 11/7, vòng tứ kết World Cup 2026): Đội nào vượt trội?

Nhận định tỷ số phạt góc Tây Ban Nha vs Bỉ

Cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại vòng tứ kết World Cup 2026 được dự báo không chỉ hấp dẫn ở tỷ số, mà còn đáng chú ý ở các thông số phụ, đặc biệt là phạt góc. Tây Ban Nha dưới thời HLV Luis de la Fuente đang cho thấy sự ổn định đáng nể, với lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ, triển khai tấn công đa hướng và khả năng duy trì áp lực liên tục bên phần sân đối phương. Việc “La Roja” vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 bằng chiến thắng 1-0 càng củng cố hình ảnh một đội bóng biết cách bóp nghẹt trận đấu bằng thế trận kiên nhẫn.

Trong kèo phạt góc, Tây Ban Nha là đội có nhiều cơ sở để chiếm ưu thế. Sức mạnh của họ đến từ khả năng luân chuyển bóng nhanh giữa trung lộ và hai biên. Khi Rodri hoặc các tiền vệ trung tâm kiểm soát nhịp độ, bóng thường được đẩy ra biên cho các cầu thủ tốc độ khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ đối phương. Những pha căng ngang, tạt sệt hoặc phối hợp chồng biên dễ khiến hàng thủ Bỉ phải phá bóng chịu phạt góc.

Tây Ban Nha vs Bỉ. Ảnh: FPT Play

Bỉ không phải đội yếu, nhưng cách chơi của họ có thể tạo điều kiện để Tây Ban Nha gia tăng số góc. Sau chiến thắng đậm 4-1 trước Mỹ, Bỉ cho thấy khả năng phản công và chuyển trạng thái tốt. Tuy nhiên, trước một đối thủ kiểm soát bóng vượt trội, đội bóng của HLV Rudi Garcia nhiều khả năng phải lùi sâu hơn, ưu tiên bảo vệ khu vực cấm địa. Khi đó, sức ép dồn dập từ Tây Ban Nha sẽ khiến bóng thường xuyên bị phá ra hai biên hoặc hết đường biên ngang.

Kịch bản tổng phạt góc trên 10 quả cũng khá sáng. Đây là trận tứ kết, nơi cả hai đội đều có lý do để chơi thận trọng trong khâu dứt điểm nhưng vẫn phải duy trì áp lực tấn công. Tây Ban Nha có thể tạo ra 6-8 quả góc nếu kiểm soát bóng tốt và liên tục ép sân. Bỉ, dù ít bóng hơn, vẫn có cơ hội kiếm 3-4 quả góc từ các tình huống phản công, bóng dài cho Lukaku hoặc những pha leo biên khi trận đấu mở hơn ở hiệp 2.

Điểm mấu chốt nằm ở bàn thắng đầu tiên. Nếu Tây Ban Nha chưa sớm khai thông thế bế tắc, họ sẽ càng đẩy cao đội hình, tăng tần suất tạt bóng và sút xa, từ đó kéo số phạt góc lên nhanh. Ngược lại, nếu “La Roja” dẫn trước, Bỉ buộc phải mạo hiểm hơn, giúp thế trận trở nên cởi mở và vẫn có lợi cho mốc tài góc.

Với sự vượt trội về kiểm soát bóng, chất lượng tấn công biên và khả năng duy trì áp lực, Tây Ban Nha là lựa chọn sáng hơn ở kèo phạt góc. Một tỷ số góc kiểu 7-4 hoặc 8-3 nghiêng về La Roja là kịch bản đáng cân nhắc, đồng thời đủ để trận đấu vượt mốc 10 quả phạt góc.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Bỉ:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Dự đoán: Tây Ban Nha được hưởng nhiều phạt góc hơn. Trận đấu có trên 10 quả phạt góc.