Dân mạng giật mình "lời nguyền IShowSpeed" lại hiệu lực trong trận Anh gặp Na Uy

Không chỉ những màn ăn mừng cuồng nhiệt hay các buổi livestream náo nhiệt, IShowSpeed còn bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng bởi một sự trùng hợp thú vị liên quan đến những chiếc áo đội tuyển anh mặc tại World Cup 2026.

IShowSpeed mặc áo nửa Anh, nửa Na Uy trong trận hòa 90 phút.

Mới nhất, trước trận tứ kết giữa Na Uy và Anh, nam streamer xuất hiện với chiếc áo được ghép từ hai nửa, một bên là màu áo Na Uy và bên còn lại là tuyển Anh. Trên mạng xã hội, anh còn đăng dòng trạng thái dự đoán trận đấu sẽ hòa trong 90 phút. Điều trùng hợp là sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội thực sự bất phân thắng bại trước khi bước vào hiệp phụ.

Ngay dưới bài đăng, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện như: "Hòa thật 90 phút", "Pháp sư", "Vía nặng quá", "Chuẩn luôn", "Đoán đâu trúng đó"... Nhiều người còn đùa rằng Speed đã tìm ra cách "phá lời nguyền" khi mặc cùng lúc áo của cả hai đội, thay vì chỉ cổ vũ một bên.

Kết quả đúng như dự đoán, Anh - Na Uy hòa trong 90 phút.

Bình luận của người dùng mạng xã hội.

"Lời nguyền IShowSpeed" liên tục hiệu nghiệm

Sở dĩ cư dân mạng nhắc đến "lời nguyền Speed" bởi ở những trận đấu trước đó, mỗi lần nam streamer khoác áo một đội tuyển để cổ vũ, đội bóng ấy đều phải dừng bước.

Mở đầu là Bờ Biển Ngà. Speed diện áo đại diện châu Phi trong trận gặp Na Uy ở vòng 1/16, nhưng Bờ Biển Ngà sau đó để thua và bị loại.

Tiếp đó là Bồ Đào Nha. Là người hâm mộ cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo, anh mặc áo tuyển Bồ Đào Nha theo dõi trận gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Kết quả, đội bóng của Ronaldo nhận thất bại ở những phút cuối, còn Speed bật khóc ngay trên sóng livestream.

Đến trận Argentina gặp Cape Verde, Speed tiếp tục xuất hiện trong màu áo Cape Verde để cổ vũ đội bóng châu Phi. Dù thi đấu đầy quả cảm, Cape Verde vẫn nhận thất bại 2-3 và phải chia tay giải đấu.

Chuỗi trùng hợp tiếp tục kéo dài ở trận Argentina gặp Ai Cập. Lần này, Speed mặc áo tuyển Ai Cập, thậm chí còn đứng phía sau khung thành trong tình huống Lionel Messi đá hỏng phạt đền. Tuy nhiên, Argentina vẫn ngược dòng giành chiến thắng 3 - 2 sau một trận đấu gây nhiều tranh cãi, còn Ai Cập trở thành đội tiếp theo bị loại sau khi được nam streamer công khai cổ vũ.

Chính vì vậy, trên nhiều diễn đàn bóng đá, người hâm mộ bắt đầu tổng hợp danh sách những đội tuyển được Speed mặc áo cổ vũ rồi lần lượt dừng bước, từ Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha, Cape Verde cho tới Ai Cập. Thậm chí trước trận Na Uy - Anh, không ít CĐV còn đùa rằng cả hai đội nên "cảnh giác" nếu Speed chỉ mặc áo của một bên.

Cuối cùng, nam streamer lại xuất hiện với chiếc áo ghép nửa Na Uy - nửa Anh và được dân mạng dự đoán trận đấu sẽ hòa sau 90 phút. Kịch bản này thực sự xảy ra, khiến nhiều người thích thú cho rằng Speed đã vô tình "hóa giải lời nguyền" bằng cách cổ vũ cả hai đội cùng lúc. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là những sự trùng hợp vui được cộng đồng mạng chia sẻ trong không khí sôi động của World Cup 2026.