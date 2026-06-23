Pháp đấu Iraq trở thành trận đầu tiên ở World Cup 2026 phải tạm hoãn do thời tiết xấu

Cuộc đấu giữa Pháp và Iraq tại World Cup 2026 đã bị tạm hoãn khoảng gần 2 giờ do điều kiện thời tiết xấu. Cảnh báo thời tiết xấu vốn dĩ đã được đưa ra ngay trước trận. Đáng chú ý, đây là trận đầu tiên ở World Cup 2026 phải tạm dừng do thời tiết không ủng hộ.

Các CĐV phải đối diện với thời tiết xấu

Trận đấu diễn ra theo đúng kế hoạch, với việc Kylian Mbappe đưa Pháp dẫn trước chỉ sau 14 phút. Nhưng ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, trời đổ mưa lớn và có sấm sét, khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 1 tiếng. Khán giả cũng được yêu cầu rời khỏi khu vực ghế ngồi ngoài trời của sân vận động Lincoln Financial Field.

Kelly Cates, người dẫn chương trình của BBC cho biết: "Có sự chậm trễ trong việc bắt đầu hiệp hai, do có hiện tượng sét đánh ở khu vực xung quanh sân vận động ở Philadelphia. Vì vậy, họ sẽ chờ cho đến khi hiện tượng đó qua đi.

Người hâm mộ được yêu cầu tìm nơi trú ẩn bên ngoài khu vực khán đài. Các quy định an toàn ở Mỹ rất nghiêm ngặt . Vì vậy, họ sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Ngay khi không có sấm sét trong 15 phút, các cầu thủ sẽ ra sân khởi động trong 15 phút, sau đó hiệp hai sẽ bắt đầu. Chúng ta cùng hy vọng thời tiết xấu sẽ sớm đi qua".

Những cơn bão dữ dội đã xảy ra ở Philadelphia trước khi trận đấu diễn ra, khiến người hâm mộ có lúc được yêu cầu không đến sân vận động do điều kiện thời tiết xấu.

Các sự kiện thể thao bị gián đoạn do sét đánh là hiện tượng thường xuyên xảy ra trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở Florida, nơi được mệnh danh là thủ phủ sét. Vào mùa cao điểm, cụ thể là tháng 6 và tháng 7, trung bình có 20 ngày giông bão trong mỗi tháng.

Nếu không có thêm tia sét nào trong thời gian tạm dừng 30 phút, trận đấu có thể tiếp tục. Nhưng nếu phát hiện bất kỳ tia sét nào khác trong bán kính 13km quanh sân, thì bộ đếm thời gian 30 phút sẽ được khởi động lại. Sau khi tạm dừng hơn một giờ, ban tổ chức có thể xem xét hoãn hẳn trận đấu.

Các hình ảnh đáng chú ý về tình hình thời tiết xấu diễn ra trên sân Lincoln Financial Field