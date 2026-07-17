Tây Ban Nha, Argentina tranh phần thưởng vô địch World Cup chưa từng có

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), nhà vô địch World Cup 2026 sẽ được trao thêm một phần thưởng đặc biệt. Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, tấm huy chương vàng truyền thống và khoản thưởng 50 triệu USD, đội tuyển đăng quang còn được nhận những chiếc nhẫn vô địch được thiết kế riêng mang đặc trưng của Mỹ.

Chiếc nhẫn nằm trong bộ sưu tập giới hạn gồm 2.026 chiếc, mỗi chiếc đều được đánh số thứ tự để kỷ niệm kỳ World Cup 2026. Trong đó, 30 chiếc sẽ được trao cho đội tuyển vô địch, còn 1.996 chiếc còn lại được FIFA phát hành dưới dạng sản phẩm chính thức, mang đến cho người hâm mộ cơ hội sở hữu một phần dấu ấn của World Cup 2026.

Chiếc nhẫn vô địch lần đầu được trao cho đội đăng quang World Cup. (Ảnh: FIFA)

Một mặt của chiếc nhẫn nổi bật với hình chiếc cúp World Cup, trong khi mặt còn lại sẽ được thiết kế riêng để thể hiện bản sắc của đội tuyển đăng quang. Mỗi chiếc nhẫn đều được chế tác theo đúng kích cỡ của từng người nhận và đi kèm giấy chứng nhận xác thực.

Ngay sau trận chung kết, đội trưởng và huấn luyện viên trưởng của đội vô địch sẽ được trao những chiếc nhẫn tượng trưng để ghi dấu khoảnh khắc đăng quang. Sau đó, toàn bộ 30 chiếc dành cho nhà vô địch sẽ được thiết kế riêng theo từng người và trao vào một dịp khác, bảo đảm vừa vặn và trở thành kỷ vật gắn liền với chiến tích lịch sử.

Ý tưởng trao nhẫn vô địch từ lâu đã trở thành một đặc trưng tại các giải thể thao nhà nghề hàng đầu của Mỹ như Super Bowl (NFL), NBA, World Series (MLB) hay Stanley Cup (NHL). Với World Cup 2026, FIFA muốn đưa truyền thống này vào bóng đá, biến chiếc nhẫn thành biểu tượng mới để tôn vinh đội tuyển vô địch.

Trận chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Argentina. Trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 19/7 theo giờ địa phương, tức 2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ).