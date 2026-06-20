Nóng bảng xếp hạng World Cup: Kịch bản khiến Brazil có thể bị loại sốc

Với chiến thắng 3-0 trước Haiti, Brazil đã đoạt 4 điểm và vươn lên ngôi đầu bảng C tại World Cup 2026. Họ chỉ cần một trận hòa trước Scotland ở lượt cuối để an tâm đi tiếp.

Vinicius giúp Brazil giành ngôi đầu bảng C sau trận thắng Haiti

Ở bảng này, Morocco đang kém Brazil về hiệu số dù bằng điểm, trong khi đó Scotland đã thắng 1 thua 1 nên họ xếp thứ 3 với 3 điểm. Haiti chắc chắn bị loại sau 2 trận thua và bất kể kết quả nào ở lượt cuối cũng sẽ không giúp đội bóng CONCACAF này thoát khỏi vị trí đáy bảng.

Nhưng Brazil đứng đầu bảng vẫn chưa an toàn, họ có khả năng rơi xuống vị trí thứ 3 ở bảng này và sẽ phải cạnh tranh vé vớt với các đội xếp thứ 3 khác. Kịch bản đó sẽ xảy ra trong trường hợp họ thua Scotland ở lượt đấu cuối cùng.

Trong trường hợp Scotland đánh bại Brazil, Morocco sẽ an tâm đi tiếp nếu không thua Haiti. Đáng nói là Morocco vẫn có thể về nhì bảng C nếu thua Haiti: họ chỉ thua Haiti 0-1 trong khi Scotland thắng Brazil 4-0, khi đó Brazil sẽ đứng dưới Morocco do hiệu số kém hơn.

Scotland phải thắng Brazil để chủ động giành vé vào thẳng

Với kịch bản (tưởng chừng bất khả thi) này, Brazil sẽ phải toát mồ hôi bởi họ sẽ có hiệu số -1. EURO cũng có thể thức trao vé vớt cho những đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, và ở các năm 2016 & 2024 đã có Thổ Nhĩ Kỳ, Albania (2016) và Hungary (2024) đã không vượt qua được vòng bảng do hiệu số âm.

Tuy nhiên các ví dụ nêu trên đều đã kết thúc vòng bảng với 3 điểm, trong khi Brazil có 4 điểm và điều đó khiến cơ hội đi tiếp của họ rất cao kể cả nếu rơi xuống thứ 3. Áp lực tất nhiên vẫn sẽ nằm ở Scotland hơn là Brazil.

Tình hình bảng C sau lượt 2