Bảng xếp hạng bảng K World Cup 2026: Bồ Đào Nha đại chiến CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia
Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhất tại Bảng K World Cup 2026, nhưng Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo đều sở hữu những vũ khí riêng đủ sức tạo nên bất ngờ. Một bảng đấu hứa hẹn căng thẳng và khó lường đến phút cuối.
Bảng xếp hạng bóng đá bảng K World Cup 2026 mới nhất
|
Bảng K
|
Đội
|
Số trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
Bồ Đào Nha
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
CH Congo
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Uzbekistan
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Colombia
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:
- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)
- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.
* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.
Bảng K World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý cực lớn từ giới truyền thông trước loạt trận mở màn đầy toan tính. Ông lớn châu Âu Bồ Đào Nha đương nhiên nằm ở thế cửa trên, nhưng hành trình giành ngôi đầu bảng của họ sẽ bị thách thức dữ dội bởi những đối thủ vô cùng khó chịu.
Chướng ngại vật lớn nhất của đại diện châu Âu chính là Colombia, thế lực bóng đá Nam Mỹ sở hữu lối chơi rực lửa, kỹ thuật và đầy thực dụng. Trong khi đó, Uzbekistan mang đến giải đấu kỷ luật thép cùng vị thế của một ẩn số đang lên tại châu Á. Khép lại bảng đấu là CHDC Congo, đại diện châu Phi chơi bóng đầy hoang dã, giàu thể lực và sẵn sàng tạo nên địa chấn.
Một bảng đấu có sự phân hóa phong cách rõ rệt, hứa hẹn một cuộc đua giành vé đi tiếp nghẹt thở đến tận những phút cuối cùng.
12 bảng đấu và sự góp mặt của 48 đội tuyển, bảng xếp hạng World Cup 2026 trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi từng điểm số, từng hiệu số bàn thắng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/06/2026 14:53 PM (GMT+7)