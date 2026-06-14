Bảng xếp hạng bảng K World Cup 2026: Bồ Đào Nha đại chiến CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia

Bảng xếp hạng bóng đá bảng K World Cup 2026 mới nhất

Bảng K Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 2 CH Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng K World Cup 2026 đang thu hút sự chú ý cực lớn từ giới truyền thông trước loạt trận mở màn đầy toan tính. Ông lớn châu Âu Bồ Đào Nha đương nhiên nằm ở thế cửa trên, nhưng hành trình giành ngôi đầu bảng của họ sẽ bị thách thức dữ dội bởi những đối thủ vô cùng khó chịu.

Chướng ngại vật lớn nhất của đại diện châu Âu chính là Colombia, thế lực bóng đá Nam Mỹ sở hữu lối chơi rực lửa, kỹ thuật và đầy thực dụng. Trong khi đó, Uzbekistan mang đến giải đấu kỷ luật thép cùng vị thế của một ẩn số đang lên tại châu Á. Khép lại bảng đấu là CHDC Congo, đại diện châu Phi chơi bóng đầy hoang dã, giàu thể lực và sẵn sàng tạo nên địa chấn.

Một bảng đấu có sự phân hóa phong cách rõ rệt, hứa hẹn một cuộc đua giành vé đi tiếp nghẹt thở đến tận những phút cuối cùng.