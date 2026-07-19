Nhận định tỷ số phạt góc Tây Ban Nha vs Argentina (2h00 ngày 20/7, Chung kết World Cup 2026): Đội nào áp đảo?

Nhận định tỷ số phạt góc Tây Ban Nha vs Argentina

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao giữa hai trường phái bóng đá giàu bản sắc. Trong khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng và tổ chức tấn công bằng những pha phối hợp ngắn ở hai biên, Argentina lại nổi bật với khả năng chuyển trạng thái nhanh và tận dụng khoảnh khắc từ Lionel Messi cùng các vệ tinh. Chính sự cân bằng về chuyên môn có thể khiến số lượng phạt góc không quá cao, dù Tây Ban Nha vẫn được đánh giá có khả năng hưởng nhiều quả phạt góc hơn đối thủ.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với chuỗi phong độ rất ấn tượng khi lần lượt vượt qua Bỉ và Pháp để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, thường xuyên dồn ép đối thủ bằng những pha lên bóng ở hai cánh với Lamine Yamal và Nico Williams.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Những tình huống một đối một, các quả tạt hoặc căng ngang từ sát đường biên là nguyên nhân khiến Tây Ban Nha thường kiếm được nhiều phạt góc trong các trận đấu lớn. Các phân tích trước trận cũng đánh giá khả năng gây sức ép liên tục của Tây Ban Nha sẽ là điểm tựa quan trọng trong cuộc đối đầu với Argentina.

Ở chiều ngược lại, Argentina không phải đội bóng quá chú trọng việc tạo ra nhiều quả phạt góc. Lối chơi của Lionel Scaloni ưu tiên khai thác khoảng trống ở trung lộ, tận dụng khả năng điều tiết của Messi, Mac Allister hay Enzo Fernandez để tung ra những đường chuyền quyết định thay vì liên tục khoét biên. Khi có lợi thế về thế trận, Argentina cũng thường giảm nhịp độ nhằm kiểm soát cảm xúc và hạn chế rủi ro, khiến số lần bóng đi hết đường biên ngang không nhiều.

Một yếu tố khác đáng chú ý là tính chất của trận chung kết. Những trận đấu quyết định chức vô địch World Cup thường diễn ra với sự thận trọng cao trong khoảng 60 phút đầu. Hai đội sẽ ưu tiên giữ cự ly đội hình, tránh mắc sai lầm hơn là dâng cao liên tục. Điều đó khiến số lượng pha dồn ép kéo dài và các tình huống liên tiếp dẫn đến phạt góc có xu hướng giảm so với những trận đấu cởi mở ở vòng bảng hay vòng knock-out đầu tiên.

Nếu Tây Ban Nha sớm chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng như những gì đã thể hiện trước Pháp, họ hoàn toàn có thể buộc Argentina phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, hàng thủ Nam Mỹ vốn rất giàu kinh nghiệm trong việc hóa giải các quả tạt và sẵn sàng phá bóng ra biên khi cần thiết. Điều này giúp Tây Ban Nha tích lũy số quả phạt góc nhỉnh hơn, nhưng không đồng nghĩa trận đấu sẽ xuất hiện quá nhiều tình huống cố định.

Kịch bản hợp lý là Tây Ban Nha kiểm soát bóng khoảng 60%, liên tục triển khai bóng ở hai cánh và kết thúc trận đấu với khoảng 5-6 quả phạt góc. Argentina nhiều khả năng chỉ có 2-3 quả từ các pha phản công hoặc bóng chết. Tổng số phạt góc vì thế được dự báo dừng ở mức 7-8 quả, tức dưới mốc 9 quả.

Với diễn biến được dự đoán giằng co và giàu tính chiến thuật, lựa chọn Tây Ban Nha hưởng nhiều phạt góc hơn, đồng thời tổng số phạt góc của trận đấu dưới 9 quả, là kịch bản có cơ sở nếu hai đội tiếp tục duy trì cách tiếp cận chặt chẽ như đã thể hiện trên hành trình tiến vào trận chung kết World Cup 2026.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina:

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Dự đoán: Tây Ban Nha được hưởng nhiều phạt góc hơn. Trận đấu có dưới 9 quả phạt góc.