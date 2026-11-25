Al Nassr tiếp đón Al Saad trên sân nhà tại vòng bảng Cúp C1 châu Á. Siêu sao Cristiano Ronaldo nhanh chóng tạo nên ảnh hưởng. Phút 13, CR7 kiếm về quả phạt đền với pha xử lý rất nhanh bằng chân phải. Chính Ronaldo là người thực hiện và thủ thành Barsham của đội khách không có cơ hội cản phá.

Ronaldo mở tỉ số

Tuy nhiên, đội chủ nhà không giữ được lợi thế lâu. Phút 22, Afif tạo điều kiện cho Waad băng vào dứt điểm, cân bằng tỉ số 1-1. Phút 35, Ronaldo sút tung lưới đối thủ một lần nữa nhưng trọng tài không tính do lỗi việt vị. Cuối hiệp, Al Saad bất ngờ chỉ còn chơi với 10 người sau khi Waad nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sang hiệp hai, Al Nassr tận dụng việc hơn người để dồn ép đối thủ. Phút 56, Joao Felix có pha ngả bàn đèn tuyệt đẹp để nâng tỉ số lên 2-1. Những phút tiếp theo, đội chủ nhà có hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào.

Ở chiều hướng ngược lại, Al Saad tập trung tối đa cho phòng ngự và thi thoảng phản công nhưng không đem lại hiệu quả. Chung cuộc, Al Nassr giành chiến thắng với sự tỏa sáng của Ronaldo và Joao Felix.

Tỉ số chung cuộc: Al Nassr 2-1 Al Saad (H1: 1-1)

Ghi bàn:

Al Nassr: Ronaldo 13’ (phạt đền), Felix 56'

Al Saad: Waad 22’

Thẻ đỏ: Waad 45+2’

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento, Aman, Al Amri, Simakan, Boushal, Mane, Samu, Angelo, Coman, Felix, Ronaldo

Al Saad: Barsham, Salman, Khoukhi, Romanogli, Otavio, Camara, Waad, Giovani, Manai, Affi, Meshaal