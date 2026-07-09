Cầu thủ duy nhất của ĐT Anh đủ khả năng ngăn chặn Haaland

Nỗi ám ảnh mang tên Haaland và bài toán nan giải của Thomas Tuchel

Marc Guehi sở hữu thành tích tổng thể khá tệ trước tiền đạo có mái tóc buộc đuôi ngựa này với 7 lần thủng lưới sau 7 trận đối đầu. Dù nỗi đau đó đã kết thúc ở cấp độ câu lạc bộ khi họ trở thành đồng đội tại Man City sau bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng của Guehi từ Crystal Palace vào tháng Giêng, nhưng không có lý do gì để kỳ vọng Haaland sẽ nương tay với người bạn 25 tuổi của mình.

Marc Guehi có thể là đồng đội của Haaland ở câu lạc bộ, nhưng anh lại sở hữu thành tích đối đầu vô cùng tệ hại trước tiền đạo này.

Nhiệm vụ của Guehi còn khó khăn hơn khi anh đã nhận một thẻ vàng. Anh cùng với Declan Rice, Nico O’Reilly và Jude Bellingham là bốn cầu thủ cốt cán của Thomas Tuchel đang phải "đi trên dây", nguy cơ bỏ lỡ bán kết nếu bị phạt thêm thẻ.

Nhiệm vụ của Tuchel là ngăn Haaland ghi bàn – điều chưa ai làm được tại World Cup này khi tiền đạo cao 1m95 đã nổ súng trong cả 4 trận được đá (chỉ nghỉ trận gặp Pháp) và bỏ túi 7 bàn. Hình ảnh Haaland đánh trống thúc giục đồng đội và CĐV ăn mừng chèo thuyền kiểu Viking sau khi "nhấn chìm" đối thủ đã trở thành biểu tượng của giải, và mọi CĐV Anh đều biết anh đủ sức tự mình đưa Tam Sư "xuống nước".

Điểm tựa từ các nhân tố khắc tinh và tinh thần chiến đấu của Tam Sư

Guehi và Ezri Konsa dự kiến sẽ đá chính ở vị trí trung vệ để khóa chặt ngôi sao Bắc Âu. Tin tốt là thành tích của Konsa trước Haaland khá ổn khi Aston Villa thắng 3 trận gần nhất gặp Man City có cả hai góp mặt, và Haaland chỉ ghi đúng 1 bàn trong 5 trận đụng độ Konsa.

Jordan Pickford cũng chẳng khá khẩm hơn khi đối đầu với Haaland, với việc đã phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần.

Ngược lại, dù Haaland từng lập hat-trick vào lưới Palace năm 2022 để bắt nạt Guehi, thì Guehi cũng có niềm an ủi với 3 chiến thắng đối đầu, nổi bật là trận chung kết FA Cup 2025 giữ sạch lưới để thắng 1-0. Ngoài ra, John Stones – người hiểu Haaland nhất sau 4 năm ở City – đang được Tuchel cân nhắc đá tiền vệ dự bị cho Elliot Anderson do Jordan Henderson chấn thương cổ tay hy hữu. Stones từng khiến Haaland tịt ngòi cả 2 lượt trận Champions League năm 2021 khi còn ở Dortmund.

Reece James đã để thủng lưới 3 bàn trước Haaland ở cấp độ câu lạc bộ.

Ezri Konsa được cho là người có thành tích đối đầu tốt nhất với Haaland, khi tiền đạo này mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng vượt qua anh.

Dù chấn thương liên miên nhưng Stones khẳng định đã sẵn sàng, thậm chí còn đùa vui giả vờ đau vai trong phòng thay đồ sau trận thắng Mexico 3-2. Trong khi đó, Dan Burn với chiều cao 2m01 cũng là một phương án dù khó đá chính, bởi Haaland mới ghi 1 bàn sau 8 trận gặp Newcastle của anh.

John Stones là người hiểu rõ Haaland nhất sau 4 năm sát cánh cùng nhau tại Man City.

Dan Burn cũng sở hữu thành tích đối đầu khá ổn trước Haaland trong các cuộc đấu tay đôi tại Ngoại hạng Anh.

Sau khi hạ gục một Mexico toàn thắng bằng thế trận 10 người nhờ sự lăn xả của Guehi, Konsa, Stones và Burn, Guehi khẳng định tinh thần gắn kết của toàn đội chính là chìa khóa để họ tiếp tục bóp nghẹt Haaland dưới cái nóng gay gắt tại Miami.