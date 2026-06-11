Lễ khai mạc World Cup: Bữa tiệc âm nhạc sôi động cùng dàn sao nổi tiếng

Bữa tiệc âm nhạc sôi động

Nước chủ nhà Mexico đang chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc sôi động tại sân Azteca. Đầu tiên là ban nhạc rock huyền thoại của Mexico, Mana, sau đó là màn trình diễn đầy cảm hứng của David Ocean.

Belinda và ban nhạc truyền thống của Mexico, Los Angeles Azules lại mang tới âm hưởng dân gian của nước chủ nhà. J Balvin xuất hiện ấn tượng trên chiếc xe hơi sặc sỡ. Và tiếp theo là Shakira cùng Burna Boy thể hiện Dai Dai, bài hát chính thức của World Cup 2026.

Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico chính thức bắt đầu

CĐV đang tràn về SVĐ để dự lễ khai mạc

Những người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là CĐV Mexico đang tràn về SVĐ Azteca để đón xem lễ khai mạc World Cup 2026 và sau đó là trận mở màn giữa hai đội bóng Mexico và Nam Phi.

Dàn nghệ sĩ đoạt Oscar, Grammy "hâm nóng" lễ khai mạc

Bên cạnh Shakira và dàn ca sĩ nổi tiếng, tâm điểm của lễ khai mạc World Cup ở Mexico City là tiết mục trình diễn "DNA" - ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 2026 vừa được FIFA công bố hôm 10/6.

Ca khúc có sự tham gia của giọng nam cao huyền thoại người Italia Andrea Bocelli, DJ và nhà sản xuất David Guetta, ca sĩ 3 lần đoạt giải Grammy Megan Thee Stallion và EJAE - nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn từng đoạt giải Oscar, Grammy và Quả cầu vàng hồi đầu năm nay với bài hát "Golden" trong bộ phim KPop Demon Hunters. Dàn nghệ sĩ này hứa hẹn sẽ tạo giây phút thăng hoa cho lễ khai mạc.

Những ca khúc chính thức của World Cup sẽ được dàn nghệ sĩ lớn trình diễn ở lễ khai mạc

Đại tiệc hoành tráng

World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra đêm nay với lễ khai mạc hoành tráng. Sự kiện sẽ diễn ra vào 0h30 ngày 12/6, tại sân vận động Estadio Banorte (Mexico City, Mexico) - địa điểm tổ chức trận mở màn giữa chủ nhà Mexico và ĐT Nam Phi (2h, 12/6).

Nữ ca sĩ Shakira và nam danh ca Burna Boy lần đầu tiên trình diễn trực tiếp 'Dai Dai', bài hát chính thức của World Cup 2026. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng mang đến tiết mục nghệ thuật đặc sắc như ban nhạc Mana, Alejandro Fernandez, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules và Tyla.

Theo thông tin từ FIFA, lễ khai mạc có thời lượng lên tới 90 phút, vì vậy người hâm mộ chắc chắn sẽ được thưởng thức trọn vẹn "đại tiệc" âm nhạc, văn hóa từ nước chủ nhà Mexico.

Lễ khai mạc World Cup 2026 hứa hẹn vô cùng hoành tráng

Những điểm nhấn của lễ khai mạc

Trước đó, FIFA đã giới thiệu một vài điểm nhấn ở lễ khai mạc World Cup của Mexico. Cụ thể, ca sĩ Alejandro Fernandez hát quốc ca Mexico, còn nữ ca sĩ Tyla trình bày quốc ca Nam Phi - 2 quốc gia góp mặt ở trận khai mạc.

Nữ diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất người Mỹ gốc Mexico từng được đề cử giải Oscar, Salma Hayek sẽ đảm nhiệm vai trò Đại sứ World Cup 2026 của Mexico. Ngoài ra, rapper và ca sĩ người Colombia Ryan Castro cùng J Balvin biểu diễn trên sân khấu trong buổi lễ.

Buổi lễ cũng tôn vinh những tài năng xuất sắc nhất của khu vực Mỹ Latinh, với tuyên bố từ FIFA: “Tại Mexico, khái niệm này được hiện thực hóa thông qua nghệ thuật 'papel picado' tinh xảo và đầy tính lễ hội, một biểu tượng mạnh mẽ của truyền thống, sự khéo léo và niềm vui".

Papel Picado là loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Mexico, bao gồm các tấm giấy màu được đục lỗ hoặc cắt tỉa thủ công thành những họa tiết tinh xảo. Chúng thường được xâu chuỗi lại thành những dải băng rực rỡ dùng để trang trí trong các dịp lễ hội, đám cưới và đặc biệt là ngày lễ Día de los Muertos (Ngày của người chết).

Khởi đầu cho chuỗi sự kiện khai mạc chưa từng có

Ngoài Mexico, sẽ có 2 lễ khai mạc nữa diễn ra ở những quốc gia đồng chủ nhà World Cup khác gồm Canada (0h30, 13/6) và Mỹ (6h30, 13/6). Tất cả đều diễn ra trước trận đấu đầu tiên của các đội tuyển quốc gia này (Canada gặp Bosnia ở bảng B vào 2h ngày 13/6, Mỹ gặp Paraguay ở bảng D vào 8h ngày 13/6).

Nói về 3 buổi lễ khai mạc, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino không giấu được sự tự hào: “World Cup là khoảnh khắc cả thế giới cùng chia sẻ, và điều đó bắt đầu từ cách chúng ta khai mạc giải đấu.

Bắt đầu từ Mexico City và tiếp tục trong những ngày tới với Toronto và Los Angeles, các buổi lễ này sẽ kết hợp âm nhạc, văn hóa và bóng đá theo cách phản ánh cả bản sắc riêng của mỗi quốc gia và sự thống nhất vốn là đặc điểm của giải đấu này. Đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu một lễ hội toàn cầu thực sự".