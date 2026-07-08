Cầu thủ Ai Cập chúc mừng Argentina - Messi được dàn xếp vô địch World Cup

Buổi tập của các cầu thủ Ai Cập

Tiền đạo Ai Cập chúc mừng Argentina vì được dàn xếp vô địch

Đội tuyển Ai Cập đã khép lại hành trình tại FIFA World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8. Trận đấu diễn ra theo kịch bản đầy biến động khi Ai Cập dẫn trước 2-0 nhưng sau đó để đối thủ ghi liên tiếp ba bàn trong hiệp hai để lội ngược dòng giành chiến thắng.

Sau trận đấu, các cầu thủ Ai Cập bày tỏ sự không hài lòng với các quyết định của tổ trọng tài. Tình huống gây tranh cãi xảy ra trong hiệp hai, khi một bàn thắng của Ai Cập bị VAR từ chối vì xác định có lỗi xảy ra ở một tình huống trước đó, cách vị trí ghi bàn gần xấp xỉ 91,44m. Sau quyết định này, Argentina ghi 3 bàn trong hiệp hai để hoàn tất màn lội ngược dòng.

Trả lời phỏng vấn ban tổ chức sau trận, tiền đạo Mostafa Ziko - tác giả pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 và một bàn thắng không được công nhận - chỉ trích gay gắt công tác điều hành trận đấu

Không chỉ nhắc lại 3 lần từ "không công bằng", Ziko còn tuyên bố Argetina đã được dàn xếp để vô địch World Cup: "Xin chúc mừng Argentina với chức vô địch World Cup; giải đấu này đã bị sắp đặt, họ chẳng cần thêm điều gì nữa. Trọng tài đã xử ép chúng tôi. Không công bằng, không công bằng, không công bằng, hoàn toàn không công bằng".

HLV Ai Cập: "Họ không muốn Messi bị loại"

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Hossam Hasan của Ai Cập cũng thẳng thắn cho rằng Argentina và Lionel Messi đã nhận được sự ưu ái: "Rõ ràng World Cup đã trở thành ngành công nghiệp phục vụ mục đích thương mại. Họ không muốn Messi bị loại. Đó là lý do trận đấu này không có sự công bằng. Messi không nên ăn mừng một cách vô nghĩa".

Nhà cầm quân này cũng cho biết sẽ không theo dõi các trận đấu còn lại của giải đấu để phản đối điều mà ông cho là bất công: "Kể từ hôm nay, tôi sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào còn lại của World Cup. Đây là sự phản đối của tôi trước những bất công mà chúng tôi phải chịu hôm nay. Tôi xin chúc mừng các cầu thủ của mình. Họ là những người hùng của đất nước này".

Trong khi đó, bình luận trên Sky Sports, cựu trung vệ Jamie Carragher cũng cho rằng quyết định của trọng tài trong tình huống này là thiếu nhất quán: "Tôi khẳng định rằng, nếu tình huống đó xảy ra với một đội bóng khác thì bàn thắng đã được công nhận. Nếu tình huống đó diễn ra ở Ngoại hạng Anh, La Liga hoặc Serie A thì ngay cả sau khi xem lại VAR, đó vẫn sẽ là một bàn thắng hợp lệ. Giải đấu này gần đây đang tồn tại quá nhiều sự thiếu nhất quán trong các quyết định".