Lịch sử World Cup 1962: Người thay thế ‘Vua bóng đá’ giữ ngai vàng

Garrincha và Pele

Trong lịch sử World Cup, Pele và Maradona thường được nhắc đến như những ngôi sao làm lu mờ cả giải đấu. Pele khiến cả thế giới phải kinh ngạc ở tuổi 17 khi tỏa sáng giúp Brazil giành cúp vàng đầu tiên vào năm 1958. Trong khi đó, Maradona tạo ra màn trình diễn cá nhân kinh điển nhất lịch sử World Cup vào năm 1986, nơi ông dùng cả tài năng lẫn sự ma mãnh của mình để giúp Argentina lên ngôi.

Tuy nhiên, sẽ rất thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Garrincha. Với những ai yêu mến lịch sử bóng đá, “dị nhân chân chấm phẩy" này đã có một vòng chung kết bùng nổ không kém gì Pele và Maradona. Thậm chí nhiều người tin rằng Garrincha mới là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Brazil, chứ không phải Pele.

Có nhiều lý do khiến Garrincha dễ chìm vào quên lãng, bao gồm cuộc sống phóng túng của ông sau những trận đấu. Ngoài ra, Garrincha cũng không có bàn thắng nào trong trận chung kết World Cup 1962. Thay vào đó, những người lập công trực tiếp giúp Brazil bảo vệ, giữ lại cúp vàng là Amarildo, Zito và Vava.

Thế nhưng, sau tất cả, người đời vẫn phải công nhận tài năng của Garrincha. Tờ báo hàng đầu nước Pháp, L'Equipe không ngần ngại tuyên bố Garrincha là tiền vệ cánh phải xuất sắc nhất mọi thời đại.

Garrincha là mẫu cầu thủ đam mê… lừa bóng qua người. Ông thậm chí từng có lần vượt qua một đối thủ rồi vòng bóng quay lại để đối mặt và đánh bại họ một lần nữa, điều tưởng như chỉ có trong truyện tranh. Tài đi bóng của Garrincha đáng nể hơn khi ông sở hữu đôi chân không bình thường, chân thấp chân cao, đầu gối một bên gập vào trong và một bên hướng ra ngoài.

Garrincha vượt qua huyền thoại bóng đá Anh, Bobby Charlton

Khi Garrincha còn nhỏ, đi lại đã là việc khó khăn với ông. Không ai có thể tưởng tượng một ngày Garrincha chạy trên thảm cỏ World Cup và là niềm cảm hứng lớn nhất của đội vô địch.

Thực tế, Garrincha cũng là cái tên được số phận lựa chọn. Ông lẽ ra không thể tỏ rõ hào quang tại Chile 1962 nếu Pele không bất ngờ dính chấn thương nặng ngay ở trận thứ 2. Một lần nữa, những con số trùng hợp khiến người ta phải suy nghĩ. Còn nhớ ở World Cup 1958, Pele đến giải đấu với chấn thương chưa lành và phải nghỉ thi đấu 2 trận đầu tiên. Sau khi bình phục, ông bùng nổ. Lần này, ông chỉ kịp chơi 2 trận trước khi phải nghỉ hết giải, tạo cơ hội cho những người như Garrincha bước lên làm diễn viên chính.

Sau khi im tiếng trong 2 trận đầu tiên sát cánh cùng Pele, Garrincha bỗng nhiên giống như hóa thành người khác ở trận đấu thứ 3, nơi Brazil buộc phải thắng Tây Ban Nha để đi tiếp. Từ giữa sân, Garrincha vượt qua hai hậu vệ Tây Ban Nha theo cách không ai ngờ đến trước khi tạt bóng cho Amario ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil.

Từ vòng tứ kết, World Cup 1962 trở thành show diễn của Garrincha. Đối thủ đầu tiên của Brazil ở vòng knock-out là Anh, một đội tuyển cũng rất mạnh thời ấy. Anh nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và giàu sức mạnh. Thế nhưng, Tam Sư hoàn toàn bất lực trước tài năng của Garrincha, người góp dấu giày vào 3 bàn thắng giúp Brazil chiến thắng với tỷ số 3-1.

Đến bán kết, Brazil đối mặt với Chile và Garrincha lặp lại kịch bản cũ. Ông lập cú đúp bàn thắng đẹp mắt và kiến tạo 1 bàn khác giúp Selecao dễ dàng vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, điều đáng tiếc đã xảy ra. Những pha đi bóng đậm chất hoang dã của Garrincha khiến người Chile nóng máu. Dưới sân, các cầu thủ chủ nhà liên tục phạm lỗi ác ý. Đến thời điểm Brazil đã nắm chặt chiến thắng trong tay, Garrincha không còn giữ bình tĩnh nữa mà nhanh chóng trả đũa đối thủ khi dính đòn thù. Ông lập tức phải nhận thẻ đỏ.

Garrincha bị người Chile tấn công ở trận bán kết, từ trong sân đến ngoài sân

Thế nhưng, đó vẫn chưa phải chuyện tệ nhất. Trên đường rời sân, Garrincha đã bị một kẻ quá khích từ khán đài sân Estadio Nacional ném đá trúng đầu và dính chấn thương nặng. Thời đó, các cầu thủ nhận thẻ đỏ vẫn chưa bị treo giò ở trận kế tiếp. Garrincha chỉ bỏ lỡ trận chung kết với Tiệp Khắc vì vết thương vùng đầu sưng tấy, khiến ông lên cơn sốt cao và cạn kiệt sức lực.

May mắn cho Garrincha và Brazil, sự vắng mặt của ông không khiến họ bỏ lỡ một giải đấu hoàn hảo. Pele cũng không cần mạo hiểm vào phút chót, khi các đồng đội của ông vượt trội đối thủ đến từ châu Âu. Garrincha kết thúc giải với danh hiệu Chiếc giày vàng cho vua phá lưới và Quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất giải.

24 năm sau, Maradona tái hiện màn trình diễn của Garrincha tại Mexico. Huyền thoại người Argentina cũng lập cú đúp ở vòng tứ kết, bán kết và không ghi bàn trong trận chung kết.

TỔNG QUAN WORLD CUP 1962

Chủ nhà: Chile

Đội vô địch: Brazil

Á quân: Tiệp Khắc

Số đội tham dự: 16 (từ 3 châu lục)

Số bàn thắng: 89 bàn (trung bình 2,78 bàn/1 trận)

Vua phá lưới: Garrincha, Vava, Leonel Sánchez, Flórián Albert, Valentin Ivanov và Dražan Jerković (cùng 4 bàn)