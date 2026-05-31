Lịch sử World Cup 1958: ‘Vua bóng đá’ xuất sơn, Brazil thống trị bóng đá thế giới

Pele thừa nhận ông không tin mình được dự World Cup 1958

“Pele tại World Cup 1958” luôn là câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Một chàng trai 17 tuổi với vỏn vẹn 1 năm kinh nghiệm thi đấu tại Santos bất ngờ được chọn đến World Cup cho dù đang chấn thương đầu gối.

Đáng chú ý, World Cup 1958 là giải đấu mà Brazil quyết tâm chinh phục sau 5 lần thất bại trước đó. Họ thậm chí thuê một bác sĩ tâm lý về đánh giá sức khỏe tinh thần của các cầu thủ. Trong bản báo cáo của vị bác sĩ này, Pele bị xem là “trẻ con”, “không có tinh thần trách nhiệm trong một môn thể thao tập thể”. Người đồng đội của anh, Garrincha còn tệ hơn, khi bị đánh giá là một “thằng ngốc”. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không ngăn cản HLV Vicente Feola mang Pele đến châu Âu.

Thực tế, ngay cả Pele và bố ông, Dondinho không tin vào chuyện này. Họ không tin một tiền đạo 17 tuổi đang chấn thương lại được chọn, trong bối cảnh Brazil chưa bao giờ thiếu các cầu thủ tấn công xuất chúng. Khi được bố thông báo, Pele cho rằng ông đã nghe nhầm tên. Hẳn nhiên, một cầu thủ Tele nào đó của Fluminense mới được gọi.

“Khi được chọn vào đội hình dự World Cup 1958, tôi vẫn còn rất trẻ”, Pele nhớ lại. “Một tối, bố tôi về nhà và hỏi tôi rằng: ‘Con có nghe thấy không? Danh sách tuyển Brazil vừa được phát trên radio, con được gọi lên tuyển đúng không?’

“Tôi bèn đáp: ‘Không có chuyện đó đâu bố ơi, họ đang đùa nhau thôi. Con nghe giống họ đọc nhầm lắm”.

Phải đến khi đích thân chủ tịch Santos, Modesto Roma đến chúc mừng, gia đình Pele mới tin đây là sự thật. Cho đến bây giờ, đó vẫn là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời Vicente Feola, giúp cố HLV này lưu danh sử sách bóng đá Brazil.

Chấn thương khiến Pele bỏ lỡ 2 trận đầu tiên của Brazil

Mặc dù nhắc đến World Cup 1958 là nhắc đến Pele, nhưng tiền đạo này đã bỏ lỡ 2 trận đầu tiên của Brazil vì chấn thương chưa bình phục. Sau khi đánh bại Áo và hòa Anh, Brazil cần vượt qua Liên Xô trong trận cuối cùng của vòng bảng để giành vé đi tiếp. Cần biết rằng, luật bóng đá ở thời điểm đó vẫn còn sơ khai. Các trận thắng chỉ mang về 2 điểm, đẩy Selecao vào thế phải quyết chiến với Liên Xô nếu muốn tự quyết số phận.

Trước Liên Xô, Pele lần đầu tiên bước ra sân. Ở thời điểm đó, ông trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu ở World Cup và ông để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo cho Vava ấn định chiến thắng ở phút 77. Người châu Âu không biết rằng họ đã may mắn được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của bóng đá.

Pele trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất tại World Cup với bàn thắng duy nhất giúp Brazil đánh bại Xứ Wales ở vòng tứ kết. Sau khi “khai nòng” thành công, Pele không thể dừng lại. Ông khiến cả thế giới choáng váng khi lập hat-trick trong vòng 23 phút ở vòng bán kết, giúp Selecao đè bẹp tuyển Pháp với tỷ số 5-2. Khi đó, Pháp vốn là một trong những ứng cử viên vô địch nặng ký với siêu tiền đạo Just Fontaine.

Nếu không có sự chói sáng đột ngột của Pele, World Cup 1958 sẽ là nơi vinh danh Just Fontaine, người ghi đến 13 bàn thắng chỉ sau 6 lần ra sân - một kỷ lục chưa ai có thể xô đổ và hứa hẹn sẽ còn tồn tại rất lâu trong tương lai, ngay cả khi World Cup mở rộng lên 48 đội tham dự.

Pele khiến tất cả lu mờ ở tuổi 17

Tiếc cho Fontaine và người Pháp, Pele xuất sơn đúng lúc và đền đáp niềm tin của ban huấn luyện, của các đồng đội ở tuyển Brazil. Sau màn trình diễn đỉnh cao tại vòng bán kết, Pele trở thành thần tượng mới ngay tại Thụy Điển. Hàng chục cô gái trẻ đẹp bao quanh khu tập luyện của Brazil chỉ để nhìn thấy Pele, trong khi mọi phóng viên đều muốn phỏng vấn và lấy tin tức về anh chàng có gương mặt non choẹt này.

Vào ngày 29/6/1958, Brazil đối mặt với đội chủ nhà Thụy Điển trong trận chung kết tại sân vận động Rasunda. Bất chấp màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt giải đấu, người Brazil vẫn chưa thôi ám ảnh thất bại tại Maracanazo năm 1950. Nỗi sợ đó bùng lên khi họ bị Liedholm xuyên thủng ngay ở phút thứ 4. Tuy nhiên, Vava kịp lập cú đúp giúp Brazil dẫn ngược 2-1 trước khi hết hiệp 1. Và rồi hiệp 2 trở thành sân khấu của Pele. Trái với tuổi đời non kinh nghiệm và gương mặt non choẹt, Pele không chút e sợ khi có bóng trong chân. Phút 55, “Vua bóng đá” tạo ra bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup với pha xoay người 180 độ, tâng bóng qua đầu hậu vệ trước khi sút vô-lê cháy lưới đối thủ. Mức độ khéo léo, kỹ năng, cảm giác và nhạy cảm mà tiền đạo 17 tuổi này thể hiện đơn giản là thái quá.

Siêu phẩm của Pele đẹp đến mức người Thụy Điển quay sang cổ vũ cho ông. Họ tận hưởng thứ bóng đá ma thuật mà tiền đạo này trình diễn ít phút sau đó, khi ông đánh gót vừa vặn cho Mário Zagallo ghi bàn thứ 4 cho Brazil. Đến phút 90, sau khi Thụy Điển gỡ lại 1 bàn, Pele một lần nữa lập công, ấn định chiến thắng 5-2 cho Selecao, mang về cúp vàng thế giới đầu tiên cho Brazil.

Pele kết thúc giải đấu với 6 bàn thắng ghi được trong toàn bộ các trận đấu thuộc vòng knock-out và được chào đón như người hùng khi về nước. Truyền thông thế giới hoàn toàn bị Pele mê hoặc và sử dụng hết mỹ từ để ca ngợi ông trong suốt thời gian sau giải đấu.

Tổng quan World Cup 1958

Chung kết: Brazil 5-2 Thụy Điển

Vua phá lưới: Just Fontaine (Pháp), 13 bàn/ 6 trận

Đội hình xuất sắc nhất giải (3-2-5)

Thủ môn: Harry Gregg

Hậu vệ: Orvar Bergmark, Hilderaldo Bellini, Nílton Santos

Tiền vệ: Yuriy Voynov, Horst Szymaniak

Tiền đạo: Garrincha, Didi, Raymond Kopa, Pelé, Lennart Skoglund