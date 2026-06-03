Kết quả bóng đá U17 Senegal - U17 Tanzania: Luân lưu nghẹt thở, vỡ òa đăng quang (U17 châu Phi)
(Chung kết giải U17 châu Phi) Danh tính nhà vô địch chỉ lộ diện sau 90 phút và loạt luân lưu cân não.
Bước vào trận chung kết U17 châu Phi, U17 Tanzania hừng hực khí thế và khiến U17 Senegal gặp nhiều khó khăn. Thậm chí ngay phút thứ 7, Mihambo đã đưa họ vươn lên dẫn bàn từ pha phối hợp trung lộ.
U17 Senegal lên ngôi vô địch
Khoảng thời gian tiếp theo, U17 Senegal vùng lên mạnh mẽ, để rồi nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Phút 64, Ibrahima Dione gỡ hòa cho U17 Senegal.
Kết quả 1-1 sau 90 phút chính thức buộc 2 đội bước vào loạt luân lưu để phân định thắng bại. Trong loạt đá này, 4 cầu thủ U17 Senegal đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn U17 Tanzania có tới 2 người sút hỏng, qua đó chấp nhận thất bại 2-4.
Như vậy, U17 Senegal chính thức lên ngôi vô địch U17 châu Phi. Đây là lần thứ 2 đội bóng này đăng quang, cân bằng thành tích với 5 đội khác.
Tỷ số sau 90 phút: U17 Senegal 1-1 U17 Tanzania
Ghi bàn: Dione 64' - Mihambo 7'
* Tỷ số luân lưu: 4-2
Đội hình xuất phát:
U17 Senegal: Sarr, Sow, Biaye, Thior, Mbengue, Sadio, Sow, Mbodji, Faye, Wagner, Sy
U17 Tanzania: Abdalah, Yusuph, Mbegu, Juma, Kilendemo, Mihambo, Cholle, Athanasi, Hamis, Mbalasalu, Mbegelendi
U17 Morocco đã chiến đấu rất kiên cường và kéo trận đấu vào những loạt sút luân lưu.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/06/2026 04:24 AM (GMT+7)