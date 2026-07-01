Hot girl người Lào Maysaa gây chú ý với bài đăng sau trận thua của Đức & Hà Lan

World Cup đang chứng kiến những cơn địa hoàng khi cả hai "ông lớn" Đức và Hà Lan đồng loạt nhận trái đắng. Giữa lúc hàng triệu cổ động viên Việt Nam còn chưa kịp hoàn hồn, fanpage của hot girl Maysaa Phanthabouasy thường được biết đến với biệt danh "Cô Gái Lào" đã lập tức nhận nhiều tương tác khi đăng tải bài viết thanh lý áo đấu của chính hai đội tuyển này.

Động thái "thừa nước đục thả câu" đầy tinh nghịch nhưng cực kỳ nhạy bén của nữ Thạc sĩ Kinh tế đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam vừa khóc vừa cười, đẩy bầu không khí World Cup lên mức đỉnh điểm.

Bài đăng gây sốt của "Cô Gái Lào"

Từ nàng du học sinh triệu view đến "chiếc phao cảm xúc" của fan Việt

Đối với những ai thường xuyên lướt mạng xã hội, cái tên Maysaa, Cô Gái Lào (tên đầy đủ là Maysa Bouavone Phanthaboouasy, sinh năm 2001) đã không còn xa lạ. Sinh ra tại cố đô Luang Prabang, Maysaa từng gây bão khi từ chối học bổng tại Mỹ, Singapore để đến Việt Nam học tập.

Cô nàng sở hữu bảng thành tích đáng nể, tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và vừa bảo vệ thành công đề án Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Không chỉ có ngoại hình sáng, Maysaa sở hữu "vũ khí độc quyền" là khả năng nói tiếng Việt lưu loát, am hiểu từ lóng y như người bản xứ, điều từng giúp cô tạo dấu ấn ở chương trình "Vua Tiếng Việt" trên sóng VTV. Nhờ sự duyên dáng này, cô đã biến bài đăng bán áo đấu của mình thành một "sân chơi" giải tỏa nỗi buồn cho fan bóng đá. Chiếc áo đấu lúc này không còn là món đồ thể thao thuần túy, mà trở thành một món quà lưu niệm cho thất bại cay đắng, giúp các fan hoảng loạn có nơi để vào "vừa khóc, vừa cười" và chia sẻ niềm đau cùng nhau.

Chi tiết bài đăng "thanh lý" cắt sâu vào nỗi đau và cơn mưa bình luận từ fan Việt

Chiêu trò "kinh doanh" của Maysaa bắt đầu ngay khi tiếng còi mãn cuộc hai trận đấu vang lên, cô viết: "Thanh lý áo do anh Đức với chị Hà chị Lan rủ nhau về quê sớm hơn dự tính (áo mới mặc 1 lần)".

Bài đăng lập tức hứng "cơn bão" tương tác với hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Thay vì chỉ trích, các fan bóng đá Việt Nam lại tỏ ra vô cùng thích thú trước sự lầy lội này và để lại những phản hồi "dở khóc dở cười", đậm chất hài hước nhưng vẫn vô cùng văn minh:

"Thạc sĩ NEU có khác, khứa này không bán áo, khứa này đang bán sỉ nỗi buồn cho fan Đức!", một fan viết.

"Shop cho hỏi áo Đức này có tính năng thấm hút nước mắt tốt không? Chứ trận vừa rồi xem xong khóc ướt hết cả gối rồi shop ơi", người tiếp theo hài hước bình luận.

"Hà Lan bay màu rồi thì áo này có giảm giá 80% không Maysaa? Mua về mặc ngủ cho mát chứ giờ nhìn thấy logo là tim nhói đau", người khác tiếp lời.

"Đúng là cô gái Lào nhưng tâm hồn người Việt, 'gáy' không trượt phát nào! Cho xin một chiếc size L về mặc đi cổ vũ đội khác cho đỡ dông nào", thêm ý kiến khác hài hước không kém.

Một số hình ảnh về Maysaa (Ảnh Facebook nhân vật)