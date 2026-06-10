HLV Park Hang Seo chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt khi sang Mỹ dự World Cup 2026

HLV Park Hang Seo đang cùng ĐT Hàn Quốc có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho World Cup 2026 khi giữ vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam cũng vừa chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh trong quá trình chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên trang cá nhân, HLV Park Hang Seo chia sẻ khoảnh khắc thân thiết cùng tiền vệ Lee Kang In - ngôi sao vừa vô địch Cúp C1 châu Âu với PSG và bức ảnh tập thể ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup 2026. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "World Cup đang đến gần".

Bài đăng trên trang cá nhân của HLV Park Hang Seo trước thềm World Cup 2026

Hiện tại, ĐT Hàn Quốc đã hoàn tất 2 trận giao hữu chạy đà cho World Cup 2026. Đội bóng châu Á đã lần lượt thắng ĐT Trinidad & Tobago 5-0 và thắng ĐT El Salvador 1-0, qua đó sẵn sàng bước vào hành trình tại bảng A cùng chủ nhà Mexico, ĐT Séc và ĐT Nam Phi.

Theo lịch thi đấu, ĐT Hàn Quốc sẽ ra quân gặp ĐT Séc vào 9h ngày 12/6 (giờ Việt Nam), gặp ĐT Mexico vào 8h ngày 19/6 và gặp ĐT Nam Phi vào 8h ngày 25/6.

Sau khi cùng ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup 2026, HLV Park Hang Seo sẽ sang Thái Lan bắt đầu dẫn dắt CLB Kanchanaburi chinh chiến tại Thai League 2.