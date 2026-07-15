Giá vé trận Argentina - Anh đắt gấp đôi so với Pháp - Tây Ban Nha

Theo dịch vụ theo dõi vé TicketData, tính đến 12h ngày 13/7, giá vé cho trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha là 1.325 USD. Con số này thể hiện mức giảm 26% trong ba ngày qua và mức giá hiện tại chưa bằng một nửa so với trận bán kết còn lại giữa Argentina và Anh.

Nhà vô địch World Cup 2022 Argentina tiếp tục là thỏi nam châm thu hút sự chú ý trước trận bán kết với Anh tại Atlanta vào ngày 15/7. Giá vé cho trận này hiện ở mức 2.841 USD, tăng 34% trong vòng ba ngày. Giá vé từng tăng vọt lên mức 2.966 USD vào 11/7 trước khi giảm xuống còn 2.537 USD vào sáng hôm sau.

Vé trận đấu này đắt gần gấp đôi so với trận tranh hạng ba dự kiến diễn ra vào 18/7 tại Miami với mức giá là 1.543 USD.

Hình ảnh giới thiệu trận so tài giữa Anh và Argentina trên trang web của FIFA. Ảnh: FIFA

Theo chuyên gia bình luận thể thao Henry Bushnell, lý do giá vé trận Argentina - Anh đắt hơn Pháp - Tây Ban Nha là vì trận đấu này không đơn thuần là một trận bán kết World Cup. Đó là cuộc gặp gỡ hiếm hoi giữa hai quốc gia có "mối thù truyền kiếp" và đều có truyền thống bóng đá; và gần như là cơ hội duy nhất để chứng kiến cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Lionel Messi, thi đấu với quốc gia khai sinh môn bóng đá.

Tây Ban Nha và Pháp được xem là hai đội tuyển xuất sắc hiện nay. Việc họ tiến sâu trong giải đấu là kịch bản quen thuộc và nhiều khả năng còn lặp lại trong tương lai. Họ đã cùng nhau lọt vào bán kết 11 giải đấu lớn trong thế kỷ này, và trong khoảng thời gian đó, mỗi đội đều đã giành được ít nhất một chức vô địch World Cup và một chức vô địch châu Âu. Họ cũng thường xuyên gặp nhau, bao gồm trận chung kết UEFA Nations League 2021 và bán kết Euro 2024.

Do đó, trận đối đầu giữa Tây Ban Nha và Pháp không đem lại cảm giác đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời.

Ngược lại, Anh chưa từng vào chung kết World Cup kể từ lần vô địch duy nhất năm 1966, trong khi có hai lần về nhì tại Euro. Argentina đã vô địch World Cup ở Qatar cách đây gần 4 năm, nhưng bất kỳ cơ hội nào để được xem Messi thi đấu trên sân khấu lớn nhất của bóng đá đều trở nên vô cùng quý giá.

Messi đã bước sang tuổi 39 trong giải đấu này. Khi giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp, mỗi trận đấu World Cup mà anh tham gia đều có thể là trận đấu cuối cùng. Messi có người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới, từ Buenos Aires đến Bangladesh đến Boise, Idaho, nhiều người sẵn sàng bỏ ra toàn bộ tiền tiết kiệm để được xem anh thi đấu. Cái tên Messi đã đẩy giá vé lên "cao ngất trời" cho tất cả các trận đấu của Argentina trong năm 2026.

Một yếu tố hấp dẫn khác của trận đối đầu Argentina - Anh là lịch sử. Trong trận tứ kết World Cup 1966, Anh đã đánh bại Argentina với tỷ số 1-0, trận đấu mà người Argentina gọi là "vụ cướp thế kỷ" vì cho rằng bàn thắng quyết định tỷ số của Anh đã việt vị dù người Anh không đồng ý.

Về địa chính trị, quân đội hai nước từng giao tranh vì quần đảo Falkland, hay còn gọi là quần đảo Malvinas, năm 1982. Đây là chuỗi đảo ở nam Đại Tây Dương, cách bờ biển phía đông Argentina khoảng 480 km và là niềm tự hào của một bộ phận người Argentina.

Tới nay vẫn còn nhiều biển hiệu, tranh tường ghi chữ "Quần đảo Malvinas là của Argentina" tại quốc gia Nam Mỹ này, dù quân đội Anh đã thắng trong cuộc chiến kéo dài 10 tuần khốc liệt.

Cuộc xung đột đã thổi bùng ngọn lửa tại World Cup 1986, khi Diego Maradona đánh bại Anh trong trận tứ kết với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" và sau đó là "Bàn thắng thế kỷ".

Trận tứ kết giữa Argentina và Anh tại Mexico City diễn ra 4 năm sau Cuộc chiến Falkland, Maradona ghi bàn bằng tay và bàn thắng được công nhận. Argentina giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Ảnh: AFP

Châm chọc người Anh là chủ đề của nhiều bài hát cổ vũ đội tuyển quốc gia Argentina kể từ đó. Trong ca khúc bóng đá nổi tiếng Muchachos, người hâm mộ Argentina hát về "những chàng trai từ Malvinas, những người mà tôi sẽ không bao giờ quên".

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ hôm 11/7, khi cặp đấu Anh - Argentina được xác định, các cổ động viên Argentina đã đồng thanh hô vang bài hát yêu thích "Ai không nhảy lên chính là người Anh" - bài hát cổ vũ kinh điển khuyến khích mọi người nhảy lên nhảy xuống tại chỗ và chế giễu những người không tham gia bằng cách gọi họ là "người Anh".

Một lúc sau, trên các lối ra của sân vận động Arrowhead ở Kansas City, các cổ động viên Argentina hát bằng tiếng Tây Ban Nha: "Nước Anh, nước Anh, trông các bạn thật cay đắng. Chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn đến việc gặp lại nhau".

Nói cách khác, trận đấu ngày 15/7 sẽ là ngày được chờ đợi hàng thập kỷ. Ngày này hoặc sẽ đưa Messi đến trận chung kết World Cup lần thứ ba và có lẽ là cuối cùng, hoặc đưa đội tuyển Anh đến sân khấu đó lần đầu tiên sau 60 năm.

Đó là lý do tại sao giá vé xem trận đấu ngày càng tăng cao, và tại sao người hâm mộ phải gom góp từng đồng để có thể vào sân.

"Tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào", một cổ động viên Argentina viết trong nhóm WhatsApp của những người hâm mộ. "Tôi muốn biến giấc mơ được xem trận đấu với Anh thành hiện thực".