Tranh cãi Rabiot - Olise đá nguội vẫn thoát thẻ đỏ, Pháp gặp nguy trước TBN

Ngay ở những phút đầu trận bán kết World Cup, ĐT Pháp đã gặp bất lợi trước ĐT Tây Ban Nha khi tiền vệ trung tâm Adrien Rabiot phải nhận thẻ vàng.

Tiền vệ khoác áo AC Milan có pha vào bóng bằng gầm giày trúng chân Dani Olmo ngay sát khu vực cấm địa. Tình huống này giúp Tây Ban Nha được hưởng một quả đá phạt ở vị trí thuận lợi. Trọng tài Ivan Barton (El Salvador) sau đó rút thẻ vàng cảnh cáo Rabiot.

Việc phải nhận thẻ từ rất sớm khiến Rabiot đối mặt với áp lực lớn trong phần còn lại của trận đấu, đặc biệt khi anh vốn là mẫu tiền vệ thi đấu quyết liệt. Hiện chưa rõ HLV Didier Deschamps sẽ điều chỉnh ra sao và liệu ông có quyết định thay Rabiot sau giờ nghỉ giữa hai hiệp hay không.

Chưa dừng lại, đến phút 14, tiền vệ Michael Olise của tuyển Pháp trở thành tâm điểm sau một pha vào bóng nguy hiểm với Rodri bên phía Tây Ban Nha.

Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Bayern Munich đã lao vào tranh chấp từ phía sau khi Rodri vừa xử lý bóng. Dù tiền vệ của Tây Ban Nha đã kịp chuyền bóng, Olise vẫn để gầm giày tác động vào phần sau chân của đối thủ.

Pha va chạm khiến Rodri, 30 tuổi, tỏ rõ sự đau đớn. Tuy nhiên, Olise không phải nhận thẻ đỏ sau tình huống này.