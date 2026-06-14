Hà Lan vs Nhật Bản (3h00 ngày 15/6, bảng F World Cup 2026): “Lốc cam” lấn lướt về phạt góc?

Nhận định phạt góc Hà Lan vs Nhật Bản

Hà Lan sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng trận đấu với Nhật Bản tại bảng F, nơi còn có sự góp mặt của Thụy Điển và Tunisia. Theo lịch của FIFA, trận Hà Lan vs Nhật Bản diễn ra tại Dallas Stadium, một cuộc đối đầu được xem là rất quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Xét riêng chỉ số phạt góc, Hà Lan là đội có nhiều cơ sở để được hưởng nhiều quả đá phạt góc hơn. Điểm mạnh truyền thống của “Cơn lốc cam” nằm ở khả năng phát triển bóng theo chiều rộng sân. Khi các hậu vệ biên dâng cao, các tiền vệ lệch cánh và tiền đạo có xu hướng kéo giãn hàng thủ đối phương, Hà Lan thường tạo ra nhiều pha tạt bóng, căng ngang hoặc dứt điểm bị chặn. Đây chính là những tình huống dễ dẫn tới phạt góc.

Hà Lan vs Nhật Bản. Ảnh: FPT Play

Nhật Bản là đội bóng có tổ chức, kỷ luật và phản công nhanh, nhưng trước Hà Lan, đại diện châu Á nhiều khả năng sẽ phải ưu tiên sự an toàn. Nếu Nhật Bản chủ động lùi đội hình, phong tỏa trung lộ và chờ cơ hội chuyển trạng thái, khu vực hai biên sẽ trở thành hướng tấn công chủ đạo của Hà Lan. Khi đó, sức ép liên tục từ những pha xuống biên, chồng cánh và đưa bóng vào vòng cấm có thể khiến hàng thủ Nhật Bản phải phá bóng chịu phạt góc nhiều hơn.

Một yếu tố khác ủng hộ khả năng Hà Lan thắng chỉ số góc là ưu thế về thể hình. Với những trung vệ, tiền đạo và tiền vệ có khả năng không chiến tốt, Hà Lan thường không ngại sử dụng bóng bổng ở thời điểm bế tắc. Khi một đội bóng sở hữu nhiều phương án đánh đầu, họ càng có lý do để đưa bóng ra biên rồi tạt vào vòng cấm. Lối chơi ấy không chỉ tạo ra cơ hội trực tiếp mà còn kéo theo số lượng phạt góc tăng lên.

Trong khi đó, Nhật Bản bước vào trận đấu với một số biến động nhân sự đáng chú ý. Reuters cho biết Wataru Endo đã rút lui vì vấn đề chấn thương, buộc HLV Hajime Moriyasu phải điều chỉnh tuyến giữa trước cuộc gặp Hà Lan. Việc thiếu một tiền vệ giàu kinh nghiệm phòng ngự và điều tiết nhịp có thể khiến Nhật Bản gặp khó trong việc giữ bóng, qua đó phải chịu sức ép nhiều hơn.

Dù vậy, không thể xem nhẹ Nhật Bản. Đội bóng này có khả năng pressing, thoát áp lực và phản công rất tốt. Nếu Nhật Bản kéo được trận đấu vào thế giằng co, họ vẫn có thể hạn chế số lần Hà Lan áp sát vòng cấm. Tuy nhiên, xét tổng thể, Hà Lan vẫn là đội có khả năng kiểm soát thế trận cao hơn, đặc biệt trong những khoảng thời gian họ đẩy mạnh tốc độ tấn công.

Kịch bản dễ hình dung là Hà Lan cầm bóng nhiều, liên tục khoét vào hai biên và buộc Nhật Bản phòng ngự thấp. Khi ấy, số lần bóng bị chặn, bị phá ra ngoài đường biên ngang hoặc những cú sút bật hậu vệ sẽ tăng lên. Vì vậy, Hà Lan sáng cửa vượt trội Nhật Bản ở chỉ số phạt góc, nhất là nếu họ sớm tạo được thế trận áp đảo ngay trong hiệp 1.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Nhật Bản:

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Depay, Gakpo.

Nhật Bản (3-4-3): Suzuki; H.Ito, Itakura, Tomiyasu; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, J.Ito, Ueda.

Dự đoán: Hà Lan được hưởng nhiều quả phạt góc hơn. Trận đấu có hơn 10 quả phạt góc.