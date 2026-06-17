Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Congo: Gọi tên Ronaldo

Cristiano Ronaldo “đi lạc” trước World Cup 2026, với hai trận giao hữu gặp Chile và Nigeria mà không ghi bàn, dù đồng đội vẫn tạo rất nhiều cơ hội.

“Đây là thế hệ sẽ mang lại rất nhiều niềm vui. Chúng tôi biết đây là một giải đấu đặc biệt”, Ronaldo phản ứng khi được hỏi về vấn đề thể lực.

“Chúng tôi đến đây với rất nhiều hy vọng. Về thể chất, tôi ổn. Các bạn chưa xem các trận đấu sao".

Ronaldo là tâm điểm của Bồ Đào Nha. Ảnh: FPF

Ronaldo tuyên bố về giao hữu: “Đó là quá trình chuẩn bị khá tốt, mặc dù có chút mệt mỏi. Thông thường, chúng tôi sẽ không đạt phong độ cao nhất cho hai trận đấu này.

Điều quan trọng nhất là khi vào giải chính thức. Đó là lúc chúng ta sẽ thấy ai mới là nhà vô địch thực sự…”.

Trong hệ thống chiến thuật của Roberto Martinez, Ronaldo vẫn là trung tâm. CR7 giữ vai trò trung phong chủ lực.

Phía sau Ronaldo là hàng tiền vệ rất mạnh mà Bồ Đào Nha tự hào, tự tin về khả năng cạnh tranh cúp vàng của mình.

Bồ Đào Nha sở hữu hàng tiền vệ thông minh, bổ trợ cho nhau và có khả năng tạo khác biệt lớn nhất giải đấu.

Roberto Martinez có thể vận hành theo công thức 1+3: Vitinha chơi thấp nhất, phía trên là Bernardo Silva lệch phải, Bruno Fernandes đá tấn công và Joao Neves đảm nhiệm vai trò tiền vệ lệch trái.

Bồ Đào Nha sở hữu hàng tiền vệ rất mạnh. Ảnh: FPF

Cách sắp xếp này là phương án lý tưởng để phát huy tối đa năng lực của 4 tiền vệ quan trọng nhất đội tuyển. Cả về mặt cá nhân lẫn tập thể.

Vitinha và Bernardo Silva sẽ là hai động cơ chính trong giai đoạn triển khai và sáng tạo lối chơi. Bruno Fernandes và Joao Neves đều có xu hướng xâm nhập khu vực cấm địa và tham gia các tình huống dứt điểm.

Tất cả đều là những tiền vệ xuất sắc để cung cấp những cơ hội tốt nhất cho Ronaldo. Ngoài ra, còn có Joao Cancelo và Nuno Mendes đầy tốc độ từ hai cánh.

Congo không mạnh trong số các đội châu Phi. Trong lần trở lại World Cup kể từ 1974, đây là đối thủ để Ronaldo có cơ hội tỏa sáng.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-3-2-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Mendes; Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves; Bruno Fernandes, Ronaldo, Pedro Neto.

Congo (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu.

Dự đoán: 3-0.