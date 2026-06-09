ĐT Pháp vào bảng khó nhất World Cup, các ông lớn coi chừng bị loại sốc

Sự gia tăng số đội tham dự lên 48 đội trong năm nay đã khiến World Cup 2026 không thực sự có một “bảng tử thần” nào. Nhưng điều đó không có nghĩa bất ngờ không thể xảy ra, khi trong quá khứ đã có không ít đội tuyển lớn bị loại sốc ngay từ vòng bảng dù không đá ở bảng đấu khó (về mặt lý thuyết).

Dưới đây là những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra ở vòng bảng năm nay.

Biến cố ở bảng của Pháp & Na Uy

Bảng I là bảng đấu gần với khái niệm “tử thần” nhất khi quy tụ 4 đội tuyển có thứ hạng trung bình trên bảng xếp hạng FIFA cao nhất của giải đấu. Pháp đang là đương kim Á quân nhưng Na Uy đã toàn thắng ở vòng loại và Senegal là nhà vô địch châu Phi (về mặt thực tế) cũng như nằm trong top 20 của FIFA.

Ngay cả Iraq cũng không thể xem thường, họ là một trong những đội Tây Á thành công nhất ở các giải quốc tế và đã cầm hòa Tây Ban Nha cách đây không lâu (dù chỉ là giao hữu).

Mbappe và Haaland phải đối đầu nhau ở bảng đấu có tính cạnh tranh cao nhất World Cup

Với việc đội xếp thứ 3 của bảng này vẫn có thể đi tiếp qua suất vé vớt, đa số fan sẽ hình dung khả năng Pháp, Na Uy và Senegal đều lọt vào vòng knock-out. Do đó bất ngờ sẽ nằm ở khả năng Na Uy hoặc Senegal bị loại, hoặc Pháp chỉ về hạng 3. Pháp bị loại thẳng cũng có thể là một khả năng dù rất khó xảy ra.

Khó lường bảng F

Bảng F bao gồm Hà Lan, Thụy Điển, Nhật Bản và Tunisia. Sẽ có nhiều người nghĩ rằng Tunisia là đội sẽ phải lót đường cho 3 đối thủ còn lại, nhưng “Đại bàng Carthage” đã không lọt lưới bàn nào ở vòng loại và sở hữu lực lượng gần như toàn cầu thủ sinh ra ở nước ngoài có gốc Tunisia và trưởng thành trong hệ thống đào tạo bóng đá châu Âu.

Nếu Tunisia chỉ cần về đích thứ 3, đồng nghĩa 1 trong 3 đội còn lại sẽ bị loại thẳng khỏi giải. Đội nào trong số đó cũng đều sẽ là bất ngờ: Nhật Bản có kỳ vọng rất lớn ở giải năm nay với mục tiêu ít nhất vào tứ kết, trong khi Thụy Điển đang có thanh thế cao từ khi Graham Potter lên dẫn dắt. Và tất nhiên Hà Lan là một ông lớn hàng đầu thế giới.

Brazil không đoạt được vé vào thẳng ở bảng C

Brazil được xem là đội mạnh nhất bảng C, bảng đấu mà Haiti được xem là yếu nhất nên cuộc đua chủ yếu xoay quanh 2 đội nào sẽ đoạt vé vào thẳng. Nhưng Brazil không thể vì thế mà xem thường Morocco và Scotland: Một đội là đương kim hạng 4 World Cup và đội còn lại đã có thành tích rất ấn tượng từ năm 2023 đến nay.

HLV Carlo Ancelotti của ĐT Brazil

Bản thân sự chuẩn bị của Brazil cho World Cup này cũng không yên ổn, với những xì xào xoay quanh Neymar, cũng như sự thiếu hụt cầu thủ chất lượng ở 2 vị trí hậu vệ biên. Bên cạnh đó Brazil đang có không ít ngôi sao đá hay ở CLB nhưng rất dở trên tuyển: Vinicius và Raphinha đều chưa để lại dấu ấn thực sự rõ rệt cho “Selecao”, và đây cũng là một trong những lý do dẫn đến sự gạch tên gây nhiều tranh cãi của Joao Pedro.

Đức không đoạt vé vào thẳng ở bảng E

Bảng E có Curacao được đánh giá yếu nhất dù đội hình có không ít cầu thủ xuất thân trong hệ thống đào tạo của bóng đá Hà Lan. Tuy vậy thách thức lớn nhất cho Đức nằm ở 2 đội còn lại, Bờ Biển Ngà và đặc biệt là Ecuador.

Ecuador đá kiểu nào cũng được: Họ phòng ngự phản công rất sắc sảo nhưng khi cần là tràn lên đá pressing ép sân. Họ là đội thua ít nhất của vòng loại khu vực Nam Mỹ, cả 2 trận thua đều chỉ là thua tối thiểu trước 2 ông lớn Argentina và Brazil. Thậm chí Ecuador đoạt ngôi nhất bảng E sẽ không phải là điều ngạc nhiên, bởi thực lực của họ là rất mạnh.

Không thắng được Ecuador thì sẽ không phải thảm họa cho Đức, nhưng họ sẽ phải dè chừng Bờ Biển Ngà. Đội tuyển này trở lại World Cup sau 2 lần trước vắng mặt, họ không thuộc dạng "có số má" ở các kỳ Cúp thế giới (3 lần bị loại ở vòng bảng từ 2006 đến 2014) và ở kỳ World Cup này cũng không có hàng tiền vệ thực sự mạnh, nên nếu Đức không thắng được Bờ Biển Ngà thì sẽ thực sự rắc rối lớn cho Julian Nagelsmann.

Hàn Quốc

Hàn Quốc nếu bị loại sẽ không phải điều quá bất ngờ, mặc dù họ mạnh trên lý thuyết. Họ bất bại trong hành trình vòng loại nhưng vẫn chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup. Đội hình của Hàn Quốc đang có vấn đề về phong độ và thể lực của một số trụ cột trước giải, ngay cả Son Heung Min cũng bị chê thiếu sắc sảo trên một số mặt báo Hàn Quốc thời gian qua khiến anh phải đáp trả, và có mù mờ về sơ đồ thi đấu khi Hàn Quốc đổi sang 3-4-3 trong những trận gần đây.

Hàn Quốc không đặt kỳ vọng nhiều ở World Cup này ngoài mục tiêu vượt qua vòng bảng

Bảng A bên cạnh Hàn Quốc có Mexico, Nam Phi và CH Czech. Mexico và CH Czech có điểm yếu nhất định (Mexico nhiều cầu thủ già, Czech chơi thiên về lấy thịt đè người) nhưng họ đều có ngôi sao chủ lực đạt phong độ tốt và lối đá chắc chắn. Chưa kể Nam Phi cũng không thể bị coi nhẹ, họ gần như chỉ toàn tuyển thủ đá trong nước nhưng phòng ngự rất kín và luôn bung ra phản công ở tốc độ cao.

Về mặt danh tiếng thì Hàn Quốc là đội mạnh và xếp hạng 25 thế giới (chỉ kém Mexico hạng 14 ở bảng A). Nhưng về mặt thực lực thì chỉ vào giải chúng ta mới biết họ thực sự ở đâu, và nếu Hàn Quốc bị loại thì sẽ là điều có thể thấy trước.