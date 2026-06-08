Video bóng đá Morocco - Na Uy: Ăn miếng trả miếng

Mặc dù World Cup sắp diễn ra nhưng cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất với đủ các ngôi sao chủ lực góp mặt. Morocco khởi đầu tốt hơn và phút thứ 8 họ đã có bàn mở điểm, Brahim Diaz dứt điểm chìm hạ thủ môn Nyland sau khi đón bóng từ Abde Ezzalzouli.

Hakimi và Brahim Diaz ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Na Uy

Na Uy vùng lên, Ajer đánh đầu sạt cột dọc ở phút 14 và Sorloth bị tước một bàn thắng vì đẩy ngã Mazraoui. Chính Mazraoui sau đó bị đau phải rời sân khiến phía Morocco lo lắng, còn trên sân Abde có pha đá vọt xà trong khu 5m50 của Na Uy, không lâu trước khi thủ môn Bounou phải bay người từ chối cơ hội của Nusa.

Không chỉ Mazraoui, Ezzalzouli cũng bị đau cuối hiệp 1 phải bị thay ra, và điều này như ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Morocco. Họ vẫn suýt nhân đôi cách biệt sau khi thủ môn Nyland phải đẩy ra cú dứt điểm của Brahim Diaz, nhưng El Aynoui lại đánh đầu đi vọt xà ngang.

Na Uy cuối cùng đã tìm được bước ngoặt họ cần, dự bị Oscar Bobb mớm bóng cho Odegaard gỡ hòa ở phút 75 và Kristian Thorstvedt đánh đầu chệch cột dọc ở một pha đá phạt của Ryerson. Không có thêm bàn thắng nào đươc ghi, và hai đội hài lòng với kết quả hòa trước khi bắt đầu chiến dịch World Cup.

Tỷ số trận đấu: Morocco 1-1 Na Uy (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn:

- Morocco: Brazim Diaz 8'

- Na Uy: Odegaard 75'

Đội hình xuất phát:

Morocco: Bounou, Riad, Diop, Hakimi, Mazraoui, Saibari, Ounahi, El Aynaoui, Bouaddi, Abde, Brahim Diaz.

Na Uy: Nyland, Wolfe, Ajer, Heggem, Aursnes, Odegaard, Sander Berge, Nusa, Ryerson, Sorloth, Haaland.