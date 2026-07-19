ĐT Anh tưng bừng vùi dập Pháp trong hiệp 1, "Tam Sư" này ở đâu tại bán kết?

ĐT Anh và Pháp đã cống hiến một trận tranh hạng 3 World Cup rất đáng xem dù trước trận hai đội đã bày tỏ sự miễn cưỡng khi phải thi đấu trận này. Với đội hình có nhiều thay đổi từ cả 2 phía, hai đội vẫn chơi đầy nỗ lực và thậm chí bàn thắng đã đến rất sớm.

Konsa và Rice làm nên 2 bàn thắng trong chỉ 18 phút đầu cho ĐT Anh

Ngay phút thứ 3, Declan Rice đã chứng minh giá trị của anh từ đầu giải đấu khi cắt đường chuyền của Desire Doue trong lúc ĐT Pháp tổ chức tấn công từ quả ném biên. Rice dắt bóng thẳng một mạch về phía vòng cấm Pháp và đặt lòng chân phải ở cự ly 25m, bóng đi rất hiểm vào góc xa khiến thủ môn Mike Maignan không thể làm gì.

Anh sau đó hụt 1 bàn thắng do Bukayo Saka việt vị sau khi đưa bóng vào lưới, và Pháp tiếp tục vất vả khi phải nhờ Gusto và Lacroix ngăn cản các cơ hội của Rashford và Saka. Nhưng đến phút 18 họ đã không thể tránh được bàn thua thứ 2, Rice đá phạt góc và Konsa đã chiếm ưu thế ở pha không chiến với Rabiot để đánh đầu lái bóng vào góc xa nhân đôi cách biệt.

Khoảng trống mở ra rất rộng cho ĐT Anh phản công ở những phút sau đó, và Saka đã có 2 bàn ở các phút 37 & 45+1 sau những pha dọn cỗ của Rashford và Eze. Riêng bàn thứ 2 của Saka có dấu ấn nghệ sỹ của Eze, người nhận bóng ở giữa sân trong thế quay lưng về phía cầu môn Pháp nhưng vẫn thoát qua đối thủ rất dễ với một cú xoay.

Saka & Rashford chơi tưng bừng ở hiệp 1 trong các pha phản công nhanh của Anh

Toàn bộ hiệp 1 là một màn trình diễn tấn công rất đỗi ấn tượng dù ĐT Anh vắng cả Kane & Bellingham trong đội hình xuất phát, khiến báo Anh đưa tin trực tiếp đã đặt câu hỏi "ĐT Anh này ở đâu vào thứ Tư vừa rồi?". Dư luận Anh cho rằng đáng lẽ ĐT Anh phải chơi chủ động như vậy trước Argentina thì đã không bị thua ngược ở bán kết khá đau đớn.

Tuy nhiên đây vẫn là trận tranh hạng 3 và Pháp đã không tung hết đội hình mạnh nhất, nên khó có thể nói rằng ĐT Anh vẫn với đội hình này có thể đá tốt hơn những gì họ thể hiện ở bán kết. Pháp tỏ ra buông xuôi kể từ lúc thua bàn thứ 2, họ tới 2-3 lần để cho các tiền đạo Anh thoát xuống đối mặt thủ môn Maignan và thậm chí số bàn thắng của Anh có thể lên tận 5-6 bàn nếu không nhờ cờ việt vị lẫn các hậu vệ Pháp chắn bóng.