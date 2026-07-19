Trực tiếp bên lề chung kết World Cup: Tây Ban Nha hủy, Argentina hoãn buổi tập cuối vì bão

Tây Ban Nha hủy, Argentina hoãn buổi tập cuối cùng vì bão

Buổi tập trưa ngày thứ Bảy vừa qua của Tây Ban Nha dự kiến bắt đầu vào 11h sáng nhưng rốt cuộc đã bị hủy. Quanh khu vực tập của TBN đã có sấm chớp xuất hiện và theo yêu cầu an toàn, các hoạt động ngoài trời đều phải hủy bỏ. Cả đội đã chờ 45 phút để xem thời tiết có tiến triển nhưng sau đó quyết định nghỉ tập ngoài trời, thay vào đó chuyển sang các hoạt động tập trong phòng gym.

Argentina cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, buổi tập sáng thứ Bảy của họ đã bị gián đoạn bởi bão và khu vực họ tập thực ra chỉ cách sân tập của Tây Ban Nha chưa tới 10km. Tuy nhiên do xếp lịch tập muộn hơn và quyết định đợi đến giữa trưa, các cầu thủ Argentina rốt cuộc đã tập được sau khi mưa ngớt.