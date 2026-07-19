Trực tiếp bên lề chung kết World Cup: Tây Ban Nha hủy, Argentina hoãn buổi tập cuối vì bão
Những tin tức bên lề đáng chú ý trước thềm chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha & Argentina.
Buổi tập trưa ngày thứ Bảy vừa qua của Tây Ban Nha dự kiến bắt đầu vào 11h sáng nhưng rốt cuộc đã bị hủy. Quanh khu vực tập của TBN đã có sấm chớp xuất hiện và theo yêu cầu an toàn, các hoạt động ngoài trời đều phải hủy bỏ. Cả đội đã chờ 45 phút để xem thời tiết có tiến triển nhưng sau đó quyết định nghỉ tập ngoài trời, thay vào đó chuyển sang các hoạt động tập trong phòng gym.
Argentina cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, buổi tập sáng thứ Bảy của họ đã bị gián đoạn bởi bão và khu vực họ tập thực ra chỉ cách sân tập của Tây Ban Nha chưa tới 10km. Tuy nhiên do xếp lịch tập muộn hơn và quyết định đợi đến giữa trưa, các cầu thủ Argentina rốt cuộc đã tập được sau khi mưa ngớt.
Sau khi Aymeric Laporte có những bình luận liên quan đến trọng tài trước trận chung kết, Sergio Aguero mới đây đã dùng kênh YouTube của mình để đáp trả đồng đội cũ. “Aymeric, cậu nghĩ cậu làm cái quái gì thế?”, Aguero nói. “Cậu với tôi đá cùng nhau ở Man City và tôi không thấy cậu mạnh miệng như thế bao giờ, vì cứ gặp tôi là cậu mềm nhũn ra. Cứ cẩn thận đấy, các cầu thủ Argentina cũng không kém tôi là bao đâu”.
Andres Iniesta trong một cuộc phỏng vấn cho đài phát thanh Cadena SER đã bình luận về việc HLV Luis de la Fuente đưa Pedri lên ghế dự bị để thay bằng Fabian Ruiz. “Tất cả những gì chúng tôi đạt được đều nhờ sự phối hợp giữa tất cả các cầu thủ và Luis rõ ràng coi trọng điều đó. Tôi đã bất ngờ khi ông ấy gạt Pedri, nhưng đây là một giải đấu ngắn và HLV trưởng rõ ràng phải dứt khoát trong đưa ra quyết định”, Iniesta đánh giá.
“Tôi biết Pedri đá ở Barcelona như thế nào và có thể thấy cách sắp xếp ở đó khác trên tuyển. Sự thật là Tây Ban Nha có rất nhiều lựa chọn cho hàng tiền vệ và vì Luis thấy Fabian hợp hơn, lựa chọn của ông ấy đã đúng”.
NBA đang tổ chức giải Summer League cho các cầu thủ trẻ hoặc những cầu thủ thử việc để được các CLB ở NBA nhận, và có không ít cầu thủ TBN đã đến dự giải này. Mới đây Sergio de Larrea của CLB Dallas Mavericks đã gửi lời thách đấu Mikel Merino trên sân bóng rổ với anh, de Larrea nói: “Tôi hôm trước thấy Mikel đăng clip anh ấy tập ở sân của Golden State Warriors, cũng khá tốt đấy. Tôi muốn anh ấy thử khả năng ném rổ và ghi điểm dưới rổ trước tôi xem thế nào”.
Một thống kê mới đây tại Mỹ ước tính các cổ động viên Argentina là những người chi tiêu mạnh tay nhất tại World Cup 2026, với số tiền vào khoảng hơn 500 triệu USD. Số tiền này bao gồm vé máy bay, vé vào sân và tiền thuê chỗ ở, bên cạnh đó con số này còn dựa trên cả số tiền các fan Argentina quy đổi sang USD, được thống kê hàng ngày bởi Cục dự trữ Liên bang Mỹ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/07/2026 23:36 PM (GMT+7)