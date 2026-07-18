Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Myanmar: Thầy Kim nói gì về chiến thắng 4-0?

Diễn biến Diễn biến chính Ông nhận xét thế nào về các tiền đạo Việt Nam? HLV Jorn Andersen: "Tôi không muốn nói điều gì đó quá. Tôi sợ sẽ nói gì đó sai về hàng công việt nam. Họ là những cầu thủ nhập tịch chơi cho việt nam, nếu thi đấu lại, với những đội như này, là bài học tốt cho chúng tôi". HLV Myanmar thừa nhận chênh lệch đẳng cấp HLV Jorn Andersen: "Chúc mừng Việt Nam đã chiến thắng 4-0. Đây là trận đấu khó khăn dành cho Myanmar. Có sự chênh lệch đẳng cấp về giữa Việt Nam và Myanmar. Nhìn vào thứ hạng FIFA, chúng tôi đã thấy Việt Nam có chất lượng cao hơn. Nhưng với tôi, 3 bàn thua trong số đó có vẻ đơn giản quá. Tôi sẽ phải phân tích, học hỏi rút kinh nghiệm, các cầu thủ phải chiến đấu nhiều hơn ở trận tới. Đúng là 1 tuần rất ngắn. Tôi sẽ tìm cách. Tôi sẽ cố gắng, trận tới, sẽ làm tốt hơn. Toàn đội sẽ học hỏi. Tôi không có nhiều cơ hội đối đầu với đối thủ mạnh như Việt Nam, nên tôi sẽ học hỏi từ trận này". Hoàng Hên đặt mục tiêu vô địch AFF Cup Hoàng Hên: "Tôi rất vui vì hôm nay có bàn thắng đầu tiên. Tôi rất vui, rất tự hào. Điều quan trọng là hôm nay đội thắng và chơi tốt để chuẩn bị cho AFF Cup. Chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt, có Tài Lộc, Xuân Son, nhiều cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Hai Long. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tập rất tốt, rất chăm chỉ. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ ở AFF Cup. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt để đưa Việt Nam vô địch". Lê Giang Patrik nói gì sau trận ra mắt? Lê Giang Patrik: "Xin cảm ơn. Tôi là người Việt Nam, tự hào là người Việt Nam. Điều đó rất quan trọng với tôi. Tôi rất vui vì chiến thắng của Việt Nam. Cảm ơn rất nhiều. Thật tuyệt vời. Tôi đã tận hưởng trận đấu đầu tiên của mình. Tôi rất hạnh phúc. Đây là một ngày đặc biệt. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Cảm ơn tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng. Toàn đội đã có 1 tháng tập luyện. Tôi tin đội có thể bảo vệ thành công chức vô địch ở AFF Cup Cup".

Màn tổng duyệt hoàn hảo

Với đội hình ra sân rất mạnh cộng lợi thế sân nhà, ĐT Việt Nam đã có màn trình diễn áp đảo trước Myanmar. Ngay phút thứ 5, Xuân Son mở tỷ số bằng pha ngả người vô lê đẹp mắt. Cuối hiệp một, Trương Tiến Anh treo bóng vào vòng cấm để Phạm Xuân Mạnh thoải mái đánh đầu cận thành tung lưới Myanmar lần thứ hai.

Sang hiệp hai, Hoàng Hên và Đình Bắc lần lượt điền tên mình lên bảng tỷ số giúp ĐT Việt Nam ấn định chiến thắng 4-0. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có màn tổng duyệt hoàn hảo trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik xem Myanmar là phép thử quan trọng

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik cho biết ĐT Việt Nam đã trải qua gần 4 tuần chuẩn bị cho AFF Cup 2026, trong đó có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc. Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá trận đấu với Myanmar là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện kiểm chứng hiệu quả của quá trình tập luyện, đồng thời xác định điểm rơi phong độ trước giải đấu chính thức.

HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn nhanh trước giờ bóng lăn

Nhà cầm quân 49 tuổi nhấn mạnh: “Đây là trận giao hữu cuối cùng trước AFF Cup 2026. Ban huấn luyện sẽ đánh giá những gì các cầu thủ thể hiện sau gần 4 tuần tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu”.

HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá cao chiều sâu đội hình khi ĐT Việt Nam có thêm nhiều phương án nhân sự chất lượng. Bên cạnh những gương mặt mới, các trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bộ khung cho AFF Cup 2026.

Nói về mục tiêu trước mắt, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: “Điều quan trọng nhất là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng trận để hướng tới kết quả tốt nhất”.

Đánh giá về Myanmar, HLV Kim Sang Sik cho rằng đội bóng này đã có nhiều thay đổi dưới thời HLV mới và sẽ mang đến không ít khó khăn cho ĐT Việt Nam.

“Hai năm trước Việt Nam thắng Myanmar 5-0, nhưng hiện tại họ đã có HLV mới với năng lực đã được khẳng định tại K-League. Tôi tin Myanmar sẽ thi đấu với quyết tâm rất cao”, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định.

ĐT Việt Nam ra sân với đội hình rất mạnh

HLV Kim Sang Sik tung ra sân với đội hình rất mạnh, quyết giành chiến thắng trước Myanmar để có bước chạy đà hoàn hảo cho AFF Cup 2026. Trong khung gỗ, thủ môn Lê Giang Patrik có lần đầu tiên xuất trận trong màu áo ĐT Việt Nam. Bộ 3 trung vệ là Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh. 2 hậu vệ biên là Trương Tiến Anh và Đoàn Văn Hậu.

Ở tuyến giữa, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Nguyễn Hoàng Đức. Đây là hai cầu thủ đẳng cấp nhất hiện tại của bóng đá Việt Nam. Bộ ba trên hàng công sẽ là Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và tân binh Nguyễn Tài Lộc.

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