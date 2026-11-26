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Các trận đấu thuộc lượt cuối bảng G U17 World Cup đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Kết thúc hiệp 1, U17 Bỉ thắng đậm U17 New Zealand 5-0, còn U17 Việt Nam xuất sắc cầm hòa U17 Mali 0-0. Nếu kết quả này được giữ nguyên tới hết trận, U17 Việt Nam sẽ xếp hạng 3 chung cuộc và có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Sau 2 lượt trận bảng G, U17 Mali đang dẫn đầu với 6 điểm, đồng thời chắc chắn giữ ngôi nhất bảng bất kể kết quả trận đấu cuối cùng với U17 Việt Nam.

Trong khi đó, U17 Bỉ có 3 điểm, còn U17 New Zealand và U17 Việt Nam cùng sở hữu 1 điểm. Như vậy, cả 3 đội vẫn còn khả năng cạnh tranh vị trí tiếp theo hoặc suất dành cho những đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Kịch bản thuận lợi nhất để U17 Việt Nam đi tiếp vào vòng knock-out là đánh bại U17 Mali, đồng thời U17 New Zealand thắng U17 Bỉ. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Roland có 4 điểm và đứng thứ hai bảng G nếu sở hữu hiệu số tốt hơn New Zealand, qua đó giành vé trực tiếp.

Nếu U17 Việt Nam thắng U17 Mali nhưng U17 Bỉ không thua U17 New Zealand, hoặc U17 New Zealand thắng U17 Bỉ với hiệu số chung cuộc tốt hơn Việt Nam, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội sẽ xếp thứ ba với 4 điểm. Đây là thành tích có khả năng cạnh tranh cao trong nhóm 8 đội đứng thứ ba xuất sắc nhất.

Trường hợp hòa U17 Mali và U17 New Zealand không thắng U17 Bỉ, U17 Việt Nam sẽ có 2 điểm, hiệu số -1 và đứng thứ ba. Cơ hội đi tiếp vẫn còn nhưng phụ thuộc vào kết quả các bảng đấu khác.

Khó khăn hơn là kịch bản U17 Việt Nam thua U17 Mali, còn U17 New Zealand cũng thất bại trước U17 Bỉ. Khi đó, "Những chiến binh sao Vàng" chỉ có 1 điểm, hiệu số từ -2 trở xuống nên hy vọng đi tiếp khá mong manh.

Ngược lại, U17 Việt Nam chắc chắn bị loại nếu hòa U17 Mali và U17 New Zealand thắng U17 Bỉ; hoặc thua U17 Mali và U17 New Zealand không thua U17 Bỉ. Vì vậy, chiến thắng ở lượt cuối là điều kiện quan trọng nhất để thầy trò ông Roland kỳ vọng góp mặt tại vòng knock-out.