BXH FIFA mới nhất: Đội bóng Đông Nam Á nhận tin vui ngày khai mạc World Cup 2026

Đúng vào ngày khai mạc World Cup 2026, FIFA đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các ĐTQG nam. Theo đó, ĐT Việt Nam giữ nguyên vị trí thứ 99 trên thế giới. Đây là điều dễ hiểu khi ở loạt trận FIFA Days gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang Sik không thi đấu trận nào.

Ảnh: PSSI.

Với thứ hạng này, ĐT Việt Nam xếp thứ 17 châu Á và thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan xếp hạng 94 thế giới và thứ 15 châu Á.

Trong lần cập nhật này, ĐT Indonesia là đội có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất thế giới khi tăng 4 bậc để xếp hạng 118. Đây là thành quả của loạt trận FIFA Days rất thành công của ĐT Indonesia khi họ thắng Oman 3-0 và Mozambique 1-0 ở loạt trận đầu tháng 6.

Ở bình diện châu Á, 5 đội dẫn đầu là Nhật Bản (hạng 18 thế giới), Iran (hạng 20), Hàn Quốc (hạng 25), Australia (hạng 27) và Uzbekistan (hạng 50). 5 đội ở những vị trí cao nhất thế giới lần lượt là Argentina, Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Bồ Đào Nha.

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 20/7, ngay sau khi kết thúc trận chung kết World Cup 2026.