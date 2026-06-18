Năm 11 tuổi, Messi được chẩn đoán mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng (GHD), một căn bệnh khiến cơ thể phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thời điểm đó, cậu bé người Argentina chỉ cao hơn 1,3 m, có thân hình nhỏ bé đến mức nhiều người nghi ngờ liệu cậu có đủ khả năng theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp hay không.

Việc điều trị đòi hỏi những mũi tiêm hormone đều đặn với chi phí lên tới hàng nghìn USD mỗi năm, đây là một khoản tiền quá lớn đối với gia đình Messi. Cha anh phải làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, trong khi mẹ anh làm việc tại một xưởng sản xuất nam châm. Dù rất yêu thương con trai và tin vào tài năng của cậu, gia đình vẫn không thể gánh nổi chi phí điều trị kéo dài.

Không những phải chiến đấu với bệnh tật, Messi còn đối mặt với sự hoài nghi từ nhiều người xung quanh. Trong môi trường bóng đá vốn đề cao thể hình và sức mạnh, một cậu bé thấp bé như Messi không được đánh giá cao. Thế nhưng, thay vì chấp nhận giới hạn của bản thân, anh dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật và khả năng xử lý bóng.

Bước ngoặt đến vào năm 13 tuổi khi Barcelona đồng ý chi trả chi phí điều trị và mời Messi gia nhập học viện La Masia. Đó là cơ hội đổi đời nhưng cũng là thử thách vô cùng lớn. Cậu bé phải rời Rosario, quê hương thân thuộc của mình, để sang một đất nước xa lạ cách nửa vòng trái đất.

Ở tuổi mà nhiều đứa trẻ vẫn cần sự chăm sóc của gia đình, Messi phải học cách thích nghi với cuộc sống mới, môi trường mới và nền văn hóa hoàn toàn khác. Nỗi nhớ nhà, áp lực phải chứng minh năng lực, cùng những buổi tập khắc nghiệt là thử thách không nhỏ đối với một thiếu niên.

Nhưng chính trong những năm tháng khó khăn ấy, tính cách bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc của Messi được hình thành. Anh âm thầm tập luyện, từng bước chinh phục các cấp độ trẻ của Barcelona trước khi ra mắt đội một và viết nên một trong những câu chuyện vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.