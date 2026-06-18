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Cú hat-trick vào lưới Algeria trên sân Arrowhead ngày 17/6 một lần nữa đưa Lionel Messi trở thành tâm điểm của làng túc cầu. Màn trình diễn xuất sắc của siêu sao người Argentina giúp nhà đương kim vô địch thế giới giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục tại World Cup 2026.
Tuy nhiên, những bàn thắng hay bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ chưa phải là lý do duy nhất khiến Messi trở thành thần tượng của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới suốt gần 20 năm qua. Đằng sau một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá là những phẩm chất đáng quý, góp phần tạo nên hình ảnh của một huyền thoại cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Khiêm nhường, ham học hỏi
Trong lịch sử bóng đá thế giới, không nhiều cầu thủ sở hữu bảng thành tích đồ sộ như Lionel Messi. Anh đã giành hàng loạt danh hiệu cùng Barcelona, PSG, Inter Miami và đội tuyển Argentina, đồng thời nhiều lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Tuy nhiên, điều đặc biệt là Messi hiếm khi tự đặt mình ở vị trí trung tâm. Sau khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022, anh không nói nhiều về bản thân mà liên tục nhấn mạnh công lao của các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ.
Khi nhận Quả bóng vàng thứ 8 vào năm 2023, Messi dành phần lớn bài phát biểu để tri ân các đồng đội ở tuyển Argentina. Anh khẳng định, chức vô địch World Cup là thành quả của cả tập thể chứ không phải của riêng mình.
Ngay từ thời còn khoác áo Barcelona, Messi cũng nổi tiếng là người ít xuất hiện trên truyền thông, không bao giờ tạo scandal và hiếm khi đáp trả những lời chỉ trích. Trong khi nhiều siêu sao xây dựng hình ảnh bằng các phát ngôn mạnh mẽ, Messi thường chọn cách chứng minh giá trị bằng màn trình diễn trên sân cỏ.
Cựu HLV Pep Guardiola từng nhận xét rằng, điều khiến Messi khác biệt không chỉ là tài năng mà còn là sự khiêm nhường của một người luôn sẵn sàng học hỏi dù đã đứng trên đỉnh cao thế giới.
Không chạy theo hào quang cá nhân
Một trong những lý do khiến Messi nhận được sự yêu mến từ đồng đội là tinh thần thi đấu vì tập thể.
Dù là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Barcelona và Argentina, Messi không phải mẫu cầu thủ chỉ chăm chăm săn bàn. Anh thường xuyên lựa chọn chuyền bóng cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn thay vì tự mình dứt điểm.
Một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất là giai đoạn thi đấu cùng Luis Suarez và Neymar trong bộ ba MSN huyền thoại của Barcelona. Dù hoàn toàn có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới, Messi vẫn sẵn sàng kiến tạo để đồng đội ghi bàn.
Mùa giải 2015-2016, anh từng nhường quả phạt đền cho Suarez lập hat-trick trong trận gặp Celta Vigo. Hành động đó cho thấy anh coi trọng thành công chung hơn thành tích của bản thân mình.
Tại đội tuyển Argentina, Messi cũng nhiều lần thể hiện vai trò thủ lĩnh thầm lặng. Sau thất bại ở các trận chung kết Copa America giai đoạn 2014-2016, anh chịu rất nhiều áp lực và chỉ trích từ dư luận. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi cho đồng đội, Messi tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển, cùng tập thể chinh phục Copa America 2021 và World Cup 2022.
Nhiều đồng đội từng kể rằng, trong phòng thay đồ, Messi không phải là mẫu người thường xuyên quát tháo hay nói những điều lớn lao. Sự tận tụy trong tập luyện, tinh thần trách nhiệm và khả năng tỏa sáng đúng lúc giúp anh trở thành điểm tựa của đồng đội.
Kiên trì vượt qua nghịch cảnh
Năm 11 tuổi, Messi được chẩn đoán mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng (GHD), một căn bệnh khiến cơ thể phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thời điểm đó, cậu bé người Argentina chỉ cao hơn 1,3 m, có thân hình nhỏ bé đến mức nhiều người nghi ngờ liệu cậu có đủ khả năng theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp hay không.
Việc điều trị đòi hỏi những mũi tiêm hormone đều đặn với chi phí lên tới hàng nghìn USD mỗi năm, đây là một khoản tiền quá lớn đối với gia đình Messi. Cha anh phải làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, trong khi mẹ anh làm việc tại một xưởng sản xuất nam châm. Dù rất yêu thương con trai và tin vào tài năng của cậu, gia đình vẫn không thể gánh nổi chi phí điều trị kéo dài.
Không những phải chiến đấu với bệnh tật, Messi còn đối mặt với sự hoài nghi từ nhiều người xung quanh. Trong môi trường bóng đá vốn đề cao thể hình và sức mạnh, một cậu bé thấp bé như Messi không được đánh giá cao. Thế nhưng, thay vì chấp nhận giới hạn của bản thân, anh dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật và khả năng xử lý bóng.
Bước ngoặt đến vào năm 13 tuổi khi Barcelona đồng ý chi trả chi phí điều trị và mời Messi gia nhập học viện La Masia. Đó là cơ hội đổi đời nhưng cũng là thử thách vô cùng lớn. Cậu bé phải rời Rosario, quê hương thân thuộc của mình, để sang một đất nước xa lạ cách nửa vòng trái đất.
Ở tuổi mà nhiều đứa trẻ vẫn cần sự chăm sóc của gia đình, Messi phải học cách thích nghi với cuộc sống mới, môi trường mới và nền văn hóa hoàn toàn khác. Nỗi nhớ nhà, áp lực phải chứng minh năng lực, cùng những buổi tập khắc nghiệt là thử thách không nhỏ đối với một thiếu niên.
Nhưng chính trong những năm tháng khó khăn ấy, tính cách bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc của Messi được hình thành. Anh âm thầm tập luyện, từng bước chinh phục các cấp độ trẻ của Barcelona trước khi ra mắt đội một và viết nên một trong những câu chuyện vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Mối tình bền bỉ phía sau ánh hào quang
Nếu trên sân cỏ, Lionel Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thì ngoài đời, anh lại được biết đến như một người đàn ông của gia đình.
Đằng sau những Quả bóng vàng, những chức vô địch và hàng trăm triệu người hâm mộ trên toàn thế giới là một chuyện tình đẹp kéo dài hơn hai thập kỷ với Antonela Roccuzzo, người phụ nữ đã đồng hành cùng anh từ thuở thiếu thời.
Messi gặp Antonela khi mới 9 tuổi tại thành phố Rosario (Argentina). Antonela là em họ của Lucas Scaglia, một người bạn thân và cũng là đồng đội thời thơ ấu của Messi. Ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, cậu bé Messi đã dành tình cảm đặc biệt cho cô gái nhỏ nhắn này. Thậm chí, theo nhiều câu chuyện được bạn bè Messi chia sẻ, anh từng viết trong một mảnh giấy rằng, Antonela rồi sẽ trở thành bạn gái của mình.
Bước ngoặt đến khi Messi rời quê nhà sang Tây Ban Nha năm 13 tuổi để gia nhập lò đào tạo La Masia của Barcelona. Dù cuộc sống đưa cả hai đi trên những hành trình khác nhau và bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý, tình cảm giữa họ vẫn được gìn giữ theo năm tháng. Sau nhiều năm duy trì liên lạc, Messi và Antonela chính thức hẹn hò vào cuối thập niên 2000, mở ra chuyện tình đẹp kéo dài cho đến tận hôm nay.
Khi Messi vươn lên trở thành ngôi sao số một thế giới, Antonela vẫn chọn cuộc sống kín tiếng, tránh xa những thị phi của giới giải trí. Cô không xuất hiện để tận dụng danh tiếng của bạn trai, mà lặng lẽ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh trong những giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp, từ những thất bại liên tiếp cùng đội tuyển Argentina cho đến áp lực khổng lồ từ truyền thông và người hâm mộ.
Năm 2017, Messi và Antonela tổ chức đám cưới tại Rosario, nơi câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu. Đến nay, họ có 3 người con trai và vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền vững, được ngưỡng mộ nhất trong làng thể thao thế giới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/06/2026 08:50 AM (GMT+7)