Bảng xếp hạng World Cup 2026 - bảng A: Mexico, Hàn Quốc, CH Séc, Nam Phi, ai sẽ sống sót?

Bảng xếp hạng bóng đá bảng A World Cup 2026 mới nhất

Bảng A Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Mexico (Chủ nhà) 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Hàn Quốc 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 CH Séc 1 0 0 1 1 2 − 1 0 4 Nam Phi 1 0 0 1 0 2 − 2 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng A World Cup 2026 khởi tranh với sự cạnh tranh vô cùng gay gắt cho hai tấm vé đi tiếp. Đội đồng chủ nhà Mexico sở hữu lợi thế cực lớn từ sự cổ vũ của khán giả nhà tại thánh địa Azteca. Họ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, thử thách cho đại diện Bắc Mỹ là không hề nhỏ. Tuyển Hàn Quốc bước vào giải đấu với vị thế ông lớn châu Á cùng lối chơi kỷ luật và tốc độ cao. Trong khi đó, CH Séc mang đến giải đấu thứ bóng đá châu Âu đầy thực dụng, khoa học, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ. Khép lại bảng đấu là Nam Phi, ẩn số đến từ châu Phi sở hữu lối đá giàu thể lực và tính đột biến cao.

Với sự cân bằng về trình độ, mỗi trận đấu tại Bảng A đều mang tính chất của một trận chung kết. Chỉ một sơ sẩy nhỏ ngay ở lượt trận mở màn cũng có thể khiến tham vọng đi tiếp của bất kỳ đội bóng nào phải trả giá đắt.