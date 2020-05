Tỷ giá USD hôm nay 3/5: Giảm giá mạnh, tỷ giá tại các ngân hàng Việt Nam biến động

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 07:48 AM (GMT+7)

Nếu như tuần trước USD Index có xu hướng tăng thì bước sang tuần này, chỉ số này liên tục đi xuống.

5/6 phiên giao dịch của tuần, USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác chìm trong sắc đỏ. Kết thúc cuộc họp chính sách trong hai ngày 28 - 29/4, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cơ quan lập chính sách của Fed đã thông báo giữ nguyên lãi suất ở 0 - 0,25%. FOMC cam kết sẽ duy trì phạm vi lãi suất mục tiêu này cho đến khi tin tưởng rằng nền kinh tế đã vượt qua các sự kiện gần đây và đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu ổn định việc làm và giá cả tối đa.

Phiên giao dịch cuối tuần, USD Index bất ngờ đảo chiều khi tình hình Covid-19 tại Mỹ vẫn diễn biến theo chiều hướng không mấy khả quan. Kết thúc tuần giao dịch, USD Index tăng 0,069 điểm, tương đương tăng 0,07%, chốt tuần ở mốc 99,097 điểm so với phiên trước đó. Như vậy, so với cuối tuần trước, chỉ số này đã giảm tới 1,168 điểm, mức giảm tương đối sâu.

Trước ảnh hường nghiêm trọng của Covid-19, mâu thuẫn giữ Mỹ - Trung Quốc có nguy cơ gia tăng. Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow tuyên bố Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm về virus corona chủng mới gây ra dịch COVID-19. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng ông nghi ngờ virus corona chủng mới đến từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, tuy nhiên ông Trump không đưa ra bằng chứng nào.Những căng thẳng Mỹ- Trung chắc chắn sẽ tác động nhiều đến xu hướng đồng USD trong tuần tới.

Chốt tuần, tỷ giá euro so với USD tăng 0,24% lên 1,0981. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,79% xuống 1,2493. Tỷ giá USD so với Yên Nhật giảm 0,25% xuống 106,91.

Đồng bạc xanh có xu hướng chung cả tuần là giảm giá

Tại thị trường Việt Nam, hôm 2/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.257 VND/USD, không đổi so với mức niêm yết hôm qua.

Với biên độ 3% được qui định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 22.559 - 23.955 VND/USD.

Tại thị trường ngân hàng, tỷ giá USD biến động giảm đáng kể, giảm xuống 10 đến 27 đồng ở cả hai chiều mua bán.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.300 – 23.330 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.500 – 23.528 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD giao dịch ở mức 23.450 - 23.500 VND/USD khi chốt tuần.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/ty-gia-usd-hom-nay-3-5-giam-gia-manh-ty-gia-tai-cac-ngan-hang...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/ty-gia-usd-hom-nay-3-5-giam-gia-manh-ty-gia-tai-cac-ngan-hang-viet-nam-bien-dong-1084608.html