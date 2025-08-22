Giá đôla Mỹ chợ đen bật lên mức kỷ lục chưa từng có

Ở thị trường chính thức, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỉ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.298 đồng/USD, tăng thêm 25 đồng so với hôm qua. Tính từ đầu năm, tỉ giá trung tâm đã được điều chỉnh tăng tổng cộng 956 đồng, tương ứng mức tăng 3,9%. Với biên độ +/-5%, giá USD trong hệ thống ngân hàng thương mại chỉ được phép dao động trong khoảng 24.034 – 26.562 đồng/USD.

Tại Cục Quản lý ngoại hối, tỉ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 24.084 đồng/USD, cao hơn 50 đồng so với mức sàn, trong khi tỉ giá bán giao ngay là 26.512 đồng/USD, thấp hơn 50 đồng so với mức trần. Trên thị trường liên ngân hàng, tỉ giá chốt phiên đêm qua đạt 26.433 VND/USD, tiếp tục tăng thêm 33 đồng so với phiên giao dịch ngày 20-8.

Giá đôla Mỹ trên toàn thị trường lập kỷ lục mới về giá. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, mức giá đôla Mỹ trên thị trường chợ đen liên tục leo thang. So với đầu năm, giá USD tự do đã tăng khoảng 830 đồng, tương ứng mức tăng gần 3,4%. Khoảng cách giữa thị trường chính thức và phi chính thức tiếp tục nới rộng, cho thấy nhu cầu đôla Mỹ ngoài hệ thống có xu hướng gia tăng.

Tại các ngân hàng thương mại, đồng bạc xanh tiếp tục được niêm yết sát trần. Cụ thể, Vietcombank báo giá mua – bán USD ở mức 26.212 – 26.562 đồng/USD, cao hơn 26 đồng so với hôm qua. Eximbank giữ nguyên giá mua vào 26.200 đồng/USD và bán ra 26.562 đồng/USD, đi ngang so với phiên liền trước.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index chỉ nhích nhẹ 0,12 điểm, lên 98,79 điểm. Nhà đầu tư toàn cầu tỏ ra thận trọng, chờ đợi bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole trong ngày hôm nay.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, thị trường đang đặt cược với xác suất hơn 92% rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng 9-2025. Không chỉ vậy, nhiều khả năng Fed sẽ thực hiện thêm hai lần cắt giảm nữa vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường đang quá lạc quan. Dù lạm phát Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt trong giai đoạn trước, xu hướng gần đây lại đảo chiều tăng trở lại do áp lực từ các chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump và những điều chỉnh giảm mạnh về dữ liệu việc làm. Những yếu tố này cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, đồng thời tạo thêm lý do để Fed cân nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ.