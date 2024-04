Tỷ giá USD hôm nay 11/4: Bật tăng mạnh mẽ sau biên bản cuộc họp của Fed

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 105,19, tăng 1% vào lúc 6h35 ngày 11/4 theo giờ Việt Nam.

Theo báo cáo vừa được chính phủ Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong tháng 3.

Dữ liệu mới cho thấy lạm phát vẫn đang ở mức cao và có khả năng sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ nguyên lãi suất trong một thời gian.

Cụ thể, CPI tháng 3 tăng 0,4% so với tháng trước và 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự đoán CPI tăng 0,3% so với tháng 2 và 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tăng 0,4% so với tháng 2 và 3,8% so với một năm trước. Ước tính của các nhà kinh tế lần lượt là 0,3% và 3,7%.

Chi phí nhà ở và năng lượng là hai yếu tố khiến CPI tăng mạnh hơn dự báo, CNBC nhấn mạnh.

Báo cáo CPI được công bố giữa lúc thị trường đang trở nên căng thẳng và nhiều quan chức Fed đã bày tỏ thái độ thận trọng về định hướng ngắn hạn đối với chính sách tiền tệ.

Các nhà hoạch định chính sách nhiều lần kêu gọi Fed nên kiên nhẫn trong việc giảm lãi suất, nói rằng họ chưa thấy đủ tự tin rằng lạm phát chắc chắn đang quay trở về mức mục tiêu 2%.

Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6 và thực hiện tổng cộng ba đợt giảm trong năm nay với mỗi lần 25 điểm cơ bản, theo dữ liệu của CME Group.

Đồng USD tăng trở lại

Ngày 10/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.036 VND/USD, giảm 1 đồng so với mức niêm yết trước đó.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN giảm 1 đồng, đưa phạm vi giao dịch về 23.400 - 25.187 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 24.700 – 24.795 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 25.105 - 25.135 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.350 - 25.450 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]