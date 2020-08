Tháng Bảy âm lịch kinh doanh gì để chớp thời cơ phát tài?

Thứ Tư, ngày 19/08/2020 15:07 PM (GMT+7)

Do quan niệm “Tháng cô hồn” nên người ta thường hạn chế mua bán trong tháng Bảy âm lịch, tuy nhiên vẫn còn một số mặt hàng “đắt như tôm tươi” được người tiêu dùng tìm mua nhiều trong tháng này.

Tháng cô hồn được coi là thời kỳ ế ẩm nhất trong năm của nhiều hàng hóa. Với quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt: vào tháng này sẽ ít gặp may mắn, thường xuyên mất mát nên tránh mua đồ mới,… chính quan niệm này khiến một số mặt hàng như xe máy, ôtô, điện thoại, quần áo,… rơi vào cảnh ngồi không chờ khách.

Vậy nhưng, những mặt hàng gắn với đời sống tâm linh như đồ cúng lễ, vàng mã, hoa quả, đồ ăn chay lại được dịp bán đắt như tôm tươi trong "tháng cô hồn" này.

Bán hoa quả

Hoa quả là mặt hàng sẽ bán chạy trong tháng Bảy âm lịch. Với 3 dịp lễ lớn là cô hồn, Vu Lan, rằm tháng Bảy mà nhiều nhà vẫn tách ra cúng từng lễ một sẽ là cơ hội để mặt hàng này “hốt bạc”. Bởi một lễ cúng không thể thiếu hoa quả mà hơn hết, nhiều người còn chọn tháng Bảy là tháng ăn chay để hạn chế sát sinh xá tội vong nhân.

Vì thế mà rất nhiều người người lựa chọn hoa quả để chế biến những món chay cũng như ăn hoa quả để tăng cường sức đề kháng, đảm bảo năng lượng và nguồn dinh dưỡng cho cuộc sống hàng ngày. Kinh doanh quả tháng cô hồn chắc chắn sẽ phát tài.

Bán vàng mã

Tháng 7 được coi là “Tết của người cõi âm” vì vậy mà kinh doanh vàng mã cũng là một mặt hàng đắt khách và phát tài. Những năm gần đây, do quan niệm “dương sao âm vậy” thị trường vàng mã cũng nhộn nhịp và có nhiều món hàng có giá lên đến cả triệu bạc.

Những món hàng như siêu xe sang trọng, biệt thự, ti vi, tủ lạnh … có giá không hề rẻ chút nào thậm chí nhiều mặt hàng lên đến tiền triệu vẫn được nhiều người mua về để gửi xuống “thế giới bên kia”. So với các tháng khác trong năm thì tháng 7 được coi là “mùa” của vàng mã.

Bán quần áo phật tử

Vào tháng 7 âm lịch, không chỉ những người lớn tuổi mà ngay cả các bạn trẻ cũng chăm đi lễ chùa chiền, tham gia các buổi tụng kinh, niệm Phật. Kéo theo đó là nhu cầu lớn sử dụng những bộ quần áo Phật tử, số lượng quần áo Phật tử ở các cửa hàng chuyên dụng tăng mạnh nhất trong năm.

Từ những tháng trước mọi người đã tìm mua những bộ quần áo Phật tử, các loại tràng hạt,… để tham gia tụng kinh cầu siêu, cầu may, giải hạn,…

Các bộ quần áo phần lớn đều màu xanh, xám nhạt, xám tro, hồng nhạt… và được làm từ chất liệu vải thoáng nhẹ, rất được các Phật tử ưa chuộng sử dụng.

Giá bán mỗi bộ như thế dao động 80.000 - 300.000 đồng, tùy thuộc vào kiểu dáng và chất liệu.

Bán đồ chay

Tháng 7 là khoảng gian bán chạy nhất của mặt hàng đồ chay. Với quan niệm giảm sát sinh để xá tội vong nhân nhiều người chọn tháng 7 là tháng ăn chay cho lòng thanh tịnh. Nếu những tháng còn lại nhiều người chỉ ăn chay mùng một và ngày Rằm thì tháng 7 nhiều người lựa chọn ăn chay cả tháng. Vì thế những nhà hàng, cơ sở sản xuất đồ chay tháng này luôn bận rộn và đắt khách.

Ngoài ra, dịp này nhiều người cũng tự mua đồ về nhà nấu để tiết kiệm chi phí và đảm bảo hương vị theo đúng sở thích của mình. Thế nên thị trường bán đồ chay tại các chợ, siêu thị cũng nhộn nhịp không kém và đa dạng các mặt hàng hóa để phục vụ mọi người dịp tháng cô hồn năm nay.

Bán đồ phong thủy

Bên cạnh việc cúng lễ các món đồ trên thì việc sở hữu một món đồ phong thủy hợp với vận mệnh cũng được coi là điều tốt trong tháng 7 cô hồn. Nhiều người tìm mua đồ phong thủy trong tháng này với mong muốn cầu bình an, may mắn. Chính vì vậy các cửa hàng buôn bán đồ phong thủy, trang sức phong thủy vào dịp này luôn kiếm được bộn tiền.

Những món đồ phong thủy ngoài ý nghĩa trang trí còn có công dụng tin tưởng khác như: trấn an, bảo vệ, đem lại may mắn... cho người sử dụng. Tin vào điều này, nhiều người đã nhanh chóng chọn cho mình một sản phẩm có tác dụng đem lại bình an trong tháng 7 đầy rẫy những xui xẻo, nguy hiểm rình rập.

Sản phẩm này đặc biệt được người lớn ưa chuộng để mang về cho con. Vòng được bán với giá bán lẻ 25.000 - 30.000 đồng/cái. Nhiều bố mẹ còn mua một đôi, đeo mỗi tay một cái cho bé để đảm bảo bé được an lành, ngủ ngon, ăn khỏe.

