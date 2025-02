Sàn tiền số đồng loạt hủy niêm yết Pi Network "ghi nợ"

"Vì Pi Network sẽ mở mạng ngày 20/2, CoinW sẽ hủy niêm yết Pi IOU vào ngày 13/2 để bảo vệ quyền lợi của người dùng", sàn tiền số CoinW tại Hong Kong ra thông báo. "Người dùng nắm giữ tài sản này được khuyến cáo đóng các vị thế của họ trước khi hủy niêm yết".

Một sàn khác là BitKan cũng ngừng giao dịch Pi dạng ghi nợ: "Chúng tôi hiện có quy trình niêm yết và đánh giá nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm an toàn, chất lượng. Việc hủy cũng nhằm mục đích này".

Thông báo "mở mạng" dự án Pi Network hiển thị trên ứng dụng smartphone. Ảnh: Duy Phong

Trong thông báo ngày 13/12, sàn HTX cho biết sẽ hủy giao dịch cặp Pi/USDT vào cùng ngày: "HTX sẽ tự động chuyển đổi số Pi IOU mà người dùng đang nắm giữ thành USDT. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, một thông báo bổ sung sẽ được gửi tới người dùng".

HTX (trước đây là Huobi) hiện là sàn tiền số đứng thứ 14 thế giới dựa trên khối lượng giao dịch, với khoảng 2,5 tỷ USD mỗi ngày, theo CoinMarketCap. Trong khi đó, CoinW đứng thứ 30 với khối lượng 1,6 tỷ USD mỗi ngày, còn BitKan xếp thấp nhất, khoảng 200 triệu USD mỗi ngày.

Trước đó, những sàn đã niêm yết Pi dưới dạng ghi nợ - hình thức niêm yết một đồng tiền số từ trước để người dùng có thể mua bán, sau đó sẽ trả bằng đồng thật khi dự án phát hành chính thức. Hiện tại, còn Bitmart, XT.com là hai sàn lớn còn niêm yết Pi dạng IOU.

Hầu hết đều bỏ ngỏ khả năng có đưa Pi Network lên sàn sau khi mở mạng. Các sàn cho biết "sẽ niêm yết trong tương lai gần", hoặc "sẽ quyết định dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu" của người dùng. "Có thể xảy ra biến động giá đáng kể trong quá trình ra mắt mainnet, có khả năng dẫn đến thua lỗ trong giao dịch. Vui lòng quản lý rủi ro trước và đảm bảo chúng nằm trong phạm vi chấp nhận được của bạn", CoinW cảnh báo.

Thanh Bình, một người am hiểu về tiền số tại TP HCM với hơn 5 năm hoạt động trên thị trường, cho rằng việc các sàn đồng loạt hủy Pi IOU là điều dễ hiểu. "Với đặc trưng 'niêm yết trước, trả token thật sau', các sàn có thể đang lo ngại việc không thể đền bù cho người chơi", người này nói.

Người này cũng chỉ ra rằng, tổng cung Pi dạng IOU hiện khoảng 70 triệu trên các sàn và đây cũng là lý do khiến giá của chúng ở mức cao. Trong khi đó, dù chưa có giá chính thức, việc tổng cung dự kiến hàng tỷ đồng Pi khiến tiền ảo này được dự đoán sẽ có giá thấp hơn nhiều lần. Thực tế, trên thị trường "chợ đen", giá OTC (mã chưa niêm yết) hiện khoảng 1,6-2 USD.

"Với một tiền số gây tranh cãi như Pi, biến động giá khi mainnet là điều không thể tránh, do đó họ cũng không dám chấp nhận mạo hiểm", anh Bình nhận định.

Trước đó, Bybit cũng từ chối tham gia Pi Network. Trên X, Ben Zhou, nhà sáng lập và CEO Bybit, nhắc đến việc từng gặp rắc rối do bị người lớn tuổi đòi lại tiền khi thua lỗ và cảnh báo "hãy tránh xa".

Zhou cũng đăng kèm bài phân tích về Pi Network từ chuyên gia Haotian CryptoInsight, trong đó nói dự án đặc biệt phổ biến ở các thị trường có trình độ hiểu biết về tài chính chưa cao, cùng những khẩu hiệu kiểu "một Pi bằng một Bitcoin" đã góp phần khiến nhiều người hiểu sai về giá trị thực sự của nó. Phản ứng của thị trường với việc niêm yết một đồng tiền số càng dữ dội, càng cho thấy chúng có nhiều vấn đề.

"Về cơ bản, đây là trò chơi xem ai 'rút nhanh', và ai cũng nghĩ mình sẽ nhanh hơn người khác", Haotian nói.

Một số người am hiểu tiền số lâu năm trước đó cảnh báo việc Pi Network "mở mạng" có thể kích hoạt các đợt "bơm xả" như những gì xảy ra với các meme coin trong quá khứ. "Nhiều người chỉ chờ khoảnh khắc này để bán số Pi đã kiếm được. Tôi nghĩ sẽ có một 'cú xả' lớn sau Open Network, vì ai cũng chờ bán Pi", Thế Anh, quản trị viên một nhóm Pi Network chia sẻ.

Thế Anh cho biết thực tế phần lớn dự án cho airdrop (phát coin hoặc token miễn phí cho người dùng trước khi mở mạng) thường ghi nhận mức tăng giá nhẹ giai đoạn đầu và giảm mạnh sau một thời gian ngắn lên sàn. Hamster Kombat là dự án mới nhất cho thấy điều này, khi "sập" hơn 90% giá trị kể từ khi được niêm yết trên các sàn tiền số hồi tháng 9/2024.

Trong khi đó, OKX là sàn cho nạp Pi sau thông báo mở mạng của Pi Network. Theo Hoka News, chỉ trong khoảng hai ngày, hơn 11,6 triệu Pi đã được gửi thành công lên sàn này.

Pi Network là dự án ra đời từ năm 2019, được quảng cáo là giúp người dùng sở hữu tiền ảo Pi miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại điểm danh mỗi ngày. Dự án gây tranh cãi khi duy trì thời gian dài "mainnet kín" trước khi thông báo sẽ "mở mạng" ngày 20/2.

Cuối tháng 6/2023, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công an địa phương để điều tra hoạt động liên quan đến tiền ảo Pi. Theo đại diện Bộ, các hoạt động liên quan đến Pi tại Việt Nam có dấu hiệu của việc lôi kéo, tiền người trước trả cho người sau trong mô hình kinh doanh dạng nhị phân, đa cấp, do đó người dân cần thận trọng trước hành vi lôi kéo tham gia mô hình tiền ảo có lợi nhuận cao bất thường.