Nắng nóng như đổ lửa: Đây là những nghề hốt bạc, tiền "đút túi" ầm ầm

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 05:00 AM (GMT+7)

Hà Nội đang trong chuỗi ngày nắng nóng cao điểm, cũng nhờ thế mà nhiều dịch vụ kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày.

Lái taxi thu nhập gấp mấy lần

Không chỉ mưa rét, mà nắng nóng cũng là dịp để các tài xế taxi kiếm đậm. Nếu như mùa đông thời tiết hay mưa rét, người ta ngại đi xe máy nên gọi taxi đi cho ấm thì mùa hè đến, những ngày nắng nóng ngoài trời hơn 40 độ C cũng khiến cánh tài xế lái taxi kiếm bộn tiền.

Thu nhập của tài xế taxi tăng gấp 2 - 3 lần trong những ngày nắng nóng

Những ngày nắng nóng kỷ lục, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 43 độ C, dù tốn tiền song nhiều chi em vẫn “bấm bụng” đi taxi. Chính vì thế, vào giờ cao điểm, taxi luôn hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ mà gọi được taxi.

Anh Dũng – một lái xe của hãng Mai Linh cho biết anh chạy xe từ 7h sáng đến 9h tối mỗi ngày, cứ thay phiên lúc chạy taxi hãng, lúc chạy Grab. Đặc biệt, cao điểm nhất là khung giờ từ 11h đến 5h chiều, chỉ trong mấy tiếng anh Dũng đã chở tới vài chục lượt khách.

“Ngày nắng nóng tôi chỉ nhận những cuốc khách đi gần, vừa nhanh vừa tận dụng được các chiều”, anh Dũng nói.

Tương tự, anh Lê Công Duy (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một tài xế chỉ chạy taxi công nghệ cho hay, trong những ngày nắng nóng này, lượng khách của anh tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Nhiều buổi đông khách, anh Duy chỉ kịp ăn bánh mỳ qua bữa để phục vụ khách hàng.

Dạo trên nhiều tuyến phố chính của Thủ đô, taxi “nghỉ chân” trong giờ trưa hoặc cao điểm là không có, các xe gần như hoạt động hết công suất.

“Trung bình tôi kiếm được khoảng 400 - 500 nghìn/ngày nhưng những ngày nóng cao điểm như mấy ngày nay thì thu nhập cũng được gấp 2-3 lần. Thời gian xe trống gần như không có. Có những lúc xe vừa đỗ xuống, khách trên xe chưa kịp xuống đã có khách khác chờ đến lượt”, anh Duy chia sẻ.

Shipper “quá tải” đơn hàng

Do trời nắng nóng, nhiều người không ngại bỏ tiền ra thuê shipper để gọi đồ ăn hoặc chuyển hàng. Giá thuê shipper những ngày nắng nóng cũng tăng khoảng 10.000 - 20.000 đồng so với trước. Shipper trong những ngày nắng nóng luôn quá tải do đó nhiều lúc gọi cũng không có người.

Các shipper cho biết, trung bình mỗi ngày họ nhận khoảng từ 20 -30 đơn hàng, cao điểm có thể lên đến 40 đơn đủ các loại sản phẩm. Giá mỗi chuyến 25.000 - 50.000 đồng tùy khoảng cách. Để tiết kiệm thời gian, các shipper sẽ xem trước một loạt đơn hàng trong ngày và lồng ghép các đơn cùng tuyến đường, cũng nhờ đó mà không phải đi quá nhiều chuyến, giảm bớt chi phí xăng xe và có ngày bỏ túi 1-2 triệu đồng tiền công.

Trà đá, đồ ăn vặt thu tiền triệu trong ngày

Hè đến, thức ăn vặt như chè, sữa chua, hoa quả dầm,… được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là giới trẻ. Khi thời tiết nóng bức những đồ uống trên luôn là lựa chọn hàng đầu để giải nhiệt.

Nhiều chủ quán trà đá vỉa hè thu tiền triệu mỗi ngày

Chị Thảo – chủ hàng chè (Thái Thịnh, Hà Nội) cho biết, thời tiết càng nắng nóng thì càng nhiều khách, trung bình một ngày, người bán chè bán được hàng trăm cốc.

Ngoài ra, Trà chanh, trà đá vỉa hè, nước mía là những thức uống yêu thích của rất nhiều người trong những ngày hè nắng nóng.

Giá một cốc trà chanh dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/cốc, một cốc trà đá từ 3.000 - 5.000 đồng/cốc. Số tiền vốn bỏ ra chỉ vài trăm nghìn, chủ các quán nước ven đường có thể bán tới 200 – 300 cốc, thu về từ năm trăm đến hàng triệu đồng tiền lãi mỗi ngày.

Thợ điện lạnh làm cả ngày không hết việc

Mới vào đầu hè, nhưng nhóm thợ điện lạnh của anh Hoàng Hữu Công (Hà Đông, Hà Nội) đã làm không hết việc. Anh Công cho biết, những ngày này, thợ điện lạnh phải làm việc với công suất gấp 2-3 lần ngày thường, gần như ngày nào họ cũng phải dồn sức “chạy sô”, làm việc không có ngày nghỉ.

Nắng nóng 40 độ C, thợ điện lạnh “chạy sô”, làm việc không có ngày nghỉ

Bên cạnh việc lắp đặt điều hòa mới, sửa chữa bảo hành điều hòa, bơm ga... cho hộ gia đình, nhiều thợ điện lạnh còn nhận bảo trì điều hòa cho các công ty lớn. Do đó, nếu chăm chỉ làm thợ sửa chữa máy lạnh thời điểm này có thể kiếm 2-3 triệu/ngày là chuyện đơn giản.

Tuy nhiên để có thu nhập "khủng" những ngày nắng nóng đó, thợ sửa chữa và lắp đặt điều hòa phải đối mặt với cái nắng gay gắt và phải làm việc liên tục từ 5 giờ sáng tới tối muộn do khách hàng đặt kín lịch.

“Nói tiền công mỗi ngày chịu khó cũng được khoảng 1 -2 triệu là cao nhưng công việc này khá vất vả và nguy hiểm. Một chiếc điều hoà, cục nóng nặng trên dưới 20kg mỗi khi bê lên rồi lắp đặt rất mệt nhất là trong ngày nắng nóng gần 40 độ như thế này” – một thợ sửa điều hòa cho hay.

Nguồn: http://danviet.vn/nang-nong-nhu-do-lua-day-la-nhung-nghe-hot-bac-tien-dut-tui-am-am-502020164583...Nguồn: http://danviet.vn/nang-nong-nhu-do-lua-day-la-nhung-nghe-hot-bac-tien-dut-tui-am-am-5020201645833624.htm