Lướt sóng đất nền, nhà đầu tư kiếm lãi cả trăm triệu đồng

Đất nền tăng giá mạnh

Trong khi thị trường bất động sản nhiều nơi vẫn còn khá ảm đạm thì phân khúc đất nền nhiều khu vực tại Hà Nội ghi nhận tăng mạnh từ đầu năm 2024 đến nay. Theo dữ liệu thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024 của chuyên trang Batdongsan, nhu cầu tìm kiếm đất nền và nhà riêng toàn quốc trong quý II tăng lần lượt là 33% và 18% so với quý I/2024.

Riêng tại Hà Nội, lượng quan tâm đất nền tăng 75%. Cụ thể, nửa đầu năm 2024, đất nền ở Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai ghi nhận nhu cầu tìm mua tăng từ 48% - 104%, kéo theo giá rao bán đất nền tại các huyện ngoại thành này tăng từ 4% - 24% so với nửa cuối năm 2023.

Anh Nguyễn Văn Long sinh sống ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội cho biết, mấy năm qua, mức giá đất nền ở khu vực mình sinh sống liên tục tăng cao, nhiều nơi ghi nhận mức tăng giá gấp 2-3 lần chỉ trong 5 năm.

Theo anh Long, giai đoạn năm 2020 đất nền trong ngõ 2-3m được rao bán trong mức giá phổ biến 15-25 triệu đồng/m2, đến nay mức giá rao bán phổ biến từ 40-50 triệu đồng/m2. Những vị trí ô tô có thể vào nhà từng được rao bán mức giá từ 30-45 triệu đồng/m2 thì đến nay đang được rao bán phổ biến ở mức 60 đến 100 triệu đồng/m2.

Giá đất nền khu vực này ghi nhận tăng mạnh từ đầu năm 2024

Tranh thủ giá đất nền tăng cao thời gian qua, nhiều nhà đầu tư sẵn tiền mặt đã tranh thủ “lướt sóng” và thu được khoản lợi nhuận cả trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn. Chia sẻ với phóng viên, chị Hằng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết vào cuối tháng 3/2024, chị xuống tiền mua lô đất nền 44m2 với mức giá 1,9 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng xuống tiền chị đã chốt lời khoản đầu tư của mình với mức giá 2,2 tỷ đồng, tương đương khoản lợi nhuận gần 300 triệu đồng (sau khi trừ các khoản chi phí rao bán, phí môi giới và làm sổ mới cho khách).

Trong khi đó, nhóm đầu tư của anh Thành (Hà Đông, Hà Nội) cho biết sau cơn sốt đất nền ở một số tỉnh quanh Hà Nội hạ nhiệt hồi giữa năm 2022, nhóm của anh cũng đã rút về đầu tư đất nền khu vực Hà Đông, Hoài Đức, Thanh Trì,… bởi đây mới là thị trường có nhu cầu thực từ người mua để ở, thanh khoản tốt.

Anh Thành cũng chia sẻ từ đầu năm đến nay bên cạnh việc làm môi giới kết nối người bán và khách mua thì nhóm đầu tư của anh cũng tranh thủ lướt sóng thành công hàng chục lô đất nền trong phân khúc từ 1,5-3 tỷ đồng. Mức giá này hướng tới nhóm khách hàng mua ở thực hoặc nhà đầu tư có tài chính thấp. Mỗi giao dịch thành công, nhóm anh thu lãi từ 100 – 300 triệu đồng. Nhà đầu tư này chia sẻ khu vực anh sinh sống hiện nay có rất nhiều văn phòng môi giới bất động sản hoạt động, không ít người dân tại đây cũng giàu lên nhanh chóng từ việc mua bán đất nền.

Những ngày gần đây giới đầu tư “lướt sóng” đất nền cũng choáng váng với giá rao bán chênh từ 200 triệu đồng – 800 triệu đồng/lô đất đấu giá tại Thanh Oai, Hoài Đức và Phúc Thọ bất chấp mức đấu giá trúng của mỗi lô đất này đã lên tới 5 đến 15 tỷ đồng/lô.

Chia sẻ trong một hội nghị về BĐS do Hội môi giới BĐS Việt Nam (VARS) tổ chức, bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu BĐS Việt Nam cho hay trong 6 tháng đầu năm 2024 giao dịch đất nền vùng ven bắt đầu “tăng nhiệt” nhưng chưa thực sự “sôi động” với mức giá tiếp tục tăng khoảng 5 - 10% so với đáy. Lượng nhu cầu chuyển hóa thành cầu tăng trưởng, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi “săn” đất, chủ động xây nhà tại các mảnh đất đầu tư chờ tăng giá để cho thuê, thu về dòng tiền hàng tháng. Hoạt động đấu giá đất tại một số địa phương ghi nhận số lượng hồ sơ tăng vọt trong thời gian gần đây; mức đấu giá thành công cao hơn từ 20% tới 10 lần so với giá khởi điểm.

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng của chuyên trang Batdongsan công bố cũng cho thấy, trong 1.000 người tham gia khảo sát, có tới 65% số người cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản trong năm 2024. Trong số 65% này, có khoảng 1/3 số người quan tâm tới phân khúc đất nền. Kế tiếp là phân khúc nhà riêng, nhà liền kề với 26%, chung cư 24%, nhà phố 9%, biệt thự 6%.

Chuyên gia nói gì?

Dù đất nền vẫn được xem là kênh đầu tư hấp dẫn, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, để không bị rơi vào bẫy của các môi giới, cơn sốt đất ảo, các nhà đầu tư, người mua đất có nhu cầu ở thật cần tìm hiểu kỹ pháp lý, sổ đỏ khu vực được đầu tư, thậm chí có thể tìm hiểu mức giá vùng lân cận trước khi giao dịch.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc của chuyên trang Batdongsan đánh giá: "Đất nền tiềm năng nhưng không có nghĩa là mua đâu cũng thắng mà tùy từng khu vực, từng thời điểm. Giai đoạn tới, người đầu tư cần khó tính hơn, trước khi xuống tiền phải dựa trên dữ liệu, phân tích thông tin quy hoạch chính xác. Đã có không ít nhà đầu tư "đu đỉnh" đất nền méo mặt bởi mua rồi nhưng khó bán hoặc phải cắt lỗ nếu cần tiền gấp. Đất nền tăng nhưng theo khảo sát vẫn còn một số khu vực rất trầm lắng, giao dịch giảm".

Do đó, nhiều nhà đầu tư giàu kinh nghiệm cho biết nếu tham gia vào sân chơi “lướt sóng” đất nền, nhà đầu tư cần phải chuẩn bị tâm lý “ăn chắc mặc bền”, có sẵn dòng tiền nhàn rỗi dài hạn. Trường hợp có nguồn thu ổn định thì cũng chỉ nên đi vay tối đa 30% giá trị tài sản.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]