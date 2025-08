Suýt bị phạt 52 triệu đồng chỉ vì… trồng cây quá xấu

Nhận tiền tài trợ để trồng cây nhưng bị dọa phạt vì vườn quá xấu

Tại New Hyde Park, một ngôi làng ở Long Island, New York (Mỹ), một phụ nữ người châu Á đang phải đối mặt với mức phạt lên tới 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng). Lý do phạt được đưa ra là bà đã vi phạm quy định về cảnh quan môi trường.

Trớ trêu thay, từ đầu, bà Zhang đã trồng nhiều cây bản địa trên bãi cỏ nhà mình để hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương.

Khu vườn bị chê xấu xí của bà Zhang

Năm nay, thị trấn North Hampstead thuộc Long Island đã khởi động một chương trình “thân thiện với môi trường”. Theo đó, chính quyền địa phương sẽ cung cấp một khoản tiền tài trợ cho các gia đình sẵn sàng trồng cây dại bản địa ở vườn nhà.

Bà Zhang sau khi nhận được khoản trài trợ 350 USD (9,1 triệu đồng) đã ngay lập tức cải tạo bãi cỏ “gọn gàng, đẹp đẽ nhưng nhàm chán” ở nhà mình và trồng nhiều loại cây bản địa khác.

Sau khi Christopher đắc cử chức thị trưởng của thị trấn vào tháng 3 năm nay, anh đã để mắt đến khu vườn của bà Zhang.

"Cái sân trước xấu xí đến mức không chịu nổi. Tôi phải nói thật. Sân trước trông thật kinh khủng", Christopher cho biết. Anh còn giơ ảnh chụp khu vườn của hai gia đình cạnh nhau.

"Nếu bạn mua nhà ở làng chúng tôi, bạn muốn gia đình nào làm hàng xóm?", Christopher đặt câu hỏi tại phiên tòa xét xử vấn đề của bà Zhang.

Tuy nhiên, bà Zhang tin rằng việc cải tạo khu vườn của bà đã rất thành công. Tại Long Island, một số tổ chức phi chính phủ về môi trường ủng hộ cam kết bảo vệ môi trường của bà Zhang. Ở đây, cây dại bản địa hiếm khi cần thêm nước hoặc phân bón để sinh trưởng tự nhiên. So với một bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, cây dại mang lại lợi ích đáng kể cho môi trường. Chúng không chỉ tiết kiệm nước mà còn góp phần cải tạo đất, xua đuổi muỗi và thu hút nhiều sinh vật có lợi hơn.

Chủ tịch của tổ chức “Tái hoang hóa Long Island” cho biết, có rất nhiều thị trấn trên Long Island khuyến khích người dân trồng hoa dại và cỏ dại vì họ không muốn chất ô nhiễm trôi ra vịnh".

Tuy nhiên, thị trưởng mới Christopher lại nhấn mạnh rằng, nếu bà Zhang muốn quảng bá triết lý "sinh thái và thân thiện với môi trường" của mình, bà phải làm cho khu vườn đẹp hơn.

Được biết, sau bốn lần kháng cáo lên tòa án, bà Zhang đã đạt được một thỏa thuận tạm thời: chính quyền làng hoãn phạt, nhưng bà Zhang bị yêu cầu phải tạo hình lại cây trồng trong vườn và giới hạn chiều cao của chúng dưới 1,2 mét.

Về vấn đề này, cư dân mạng nước Mỹ bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Một số người thắc mắc vì sao một khu vườn mà ngay cả ong bướm cũng thích lại bị coi là xấu xí? Trong khi một vài người khác đặt câu hỏi cách xử lý này liệu có xuất phát từ định kiến văn hóa và chủng tộc hay không.