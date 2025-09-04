Buổi chiếu phim 'Mưa đỏ' ở Thành cổ Quảng Trị: Xúc động với những khán giả đặc biệt

Tối 4-9, trong không gian linh thiêng của Thành cổ Quảng Trị, suất chiếu phim "Mưa đỏ" sẽ được chiếu để phục vụ các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Hình ảnh gây xúc động nhất là hàng ghế đầu tiên, nơi đặt những chiếc balo của những chiến sĩ. Ảnh: NGUYỄN DO

Để chuẩn bị cho buổi chiếu phim, hàng trăm chiếc ghế được ban tổ chức sắp xếp ngay ngắn. Hình ảnh gây xúc động nhất là hàng ghế đầu tiên, nơi đặt những chiếc ba lô của những chiến sĩ. Đây là vị trí trang trọng dành cho những người anh hùng đã ngã xuống cho thế hệ mai sau được sống trong hòa bình.

Khán giả đến thắp hương tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO.

Ký ức của người lính trinh sát về 81 ngày đêm

Có mặt từ 2 giờ chiều, cựu chiến binh Lê Thanh Hùng (xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) lặng lẽ ngồi một góc, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía đài tưởng niệm. Khi có người hỏi chuyện, ký ức của người lính trinh sát năm xưa lại ùa về.

Ông Lê Thanh Hùng rưng rưng nước mắt nhớ về những đồng đội cùng tham gia 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO

"Tôi là lính trinh sát của tiểu đoàn 14, trung đoàn 7, tỉnh đội Quảng Trị, trực tiếp tham gia cuộc chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ này. Giờ có mặt tại đây, tôi xúc động lắm. Nhớ về những ngày kháng chiến khốc liệt, nhớ những người đồng đội chưa kịp nhớ mặt, nhớ tên đã nằm lại mãi mãi ở đây", ông Hùng nghẹn ngào chia sẻ.

Ông Hùng cho biết khi hay tin bộ phim được chiếu tại chính nơi đây, ông đã chờ đợi từng ngày. Chiều nay, ông nhờ người nhà chở vào thật sớm để thắp cho đồng đội một nén hương, và cũng để hy vọng có cơ hội gặp lại một vài người đồng chí cũ.

"Sau khi chiến đấu ở Thành cổ, tôi bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Côn Đảo. Trở về đây trong những ngày này, thấy đất nước hòa bình, thống nhất và phát triển phồn vinh mỗi ngày là điều tôi vui sướng nhất", ông Hùng nói thêm.

Xem phim trên "đất thiêng" để hiểu giá trị hòa bình

Trong dòng người đến xem phim, có rất nhiều bạn trẻ. Anh Nguyễn Văn Thành (19 tuổi, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết dù đã xem "Mưa đỏ" trước đó, nhưng anh vẫn quyết định đến đây xem lại.

Nhiều người dân đến Thành cổ Quảng Trị để xem phim Mưa đỏ. Ảnh: NGUYỄN DO

"Xem bộ phim này ngay tại Thành cổ là một trải nghiệm rất khác, rất thiêng liêng. Nó không chỉ là xem phim, mà còn là một cách để tri ân, để tưởng nhớ. Tôi quyết định phải đến Thành cổ thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ rồi ở lại xem lại bộ phim này lần nữa", anh Thành bày tỏ.

Từ 3 giờ chiều, nhiều người dân đã về Thành cổ Quảng Trị để chờ xem phim Mưa đỏ. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo anh Thành, những thước phim về sự khốc liệt của chiến tranh, về sự hy sinh của cha ông ngay trên mảnh đất này chính là bài học lịch sử sống động nhất cho thế hệ trẻ. Đó là bài học về lòng yêu nước và giá trị của hai tiếng "hòa bình" mà chúng ta đang có hôm nay.

Theo kế hoạch, lúc 19 giờ 30 ngày 4-9, phim sẽ được chiếu phục vụ tri ân tại khu di tích Thành Cổ Quảng Trị với sự tham dự của lãnh đạo, thân nhân liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân.

Ngày 5-9, sẽ có 2 suất chiếu tại rạp Rio CINEMAS Vincom Plaza (Đông Hà) phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn. Buổi chiếu dành cho lãnh đạo, cán bộ các ban ngành tỉnh được tổ chức vào 20 giờ ngày 5-9 hoặc sáng 6-9 tại hội trường hoặc nhà văn hóa của tỉnh tại Đồng Hới.

Phía Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ cử tổ công tác phối hợp thực hiện chiếu phim và bảo đảm bộ phim "Mưa đỏ" với thời lượng 124 phút phục vụ công chiếu.