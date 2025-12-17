Tiktoker “Long Tổng” – Vàng Văn Ánh vừa bị bắt là ai?

Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; c) Lá cây côca, lá cây khát có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam; e) Chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam; g) Chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít. 2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Tái phạm nguy hiểm; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Qua biên giới; g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam; h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam; i) Lá cây côca, lá cây khát có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam; k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; m) Chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; n) Chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 750 mililít. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam; b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; c) Lá cây côca, lá cây khát có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam; d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam; đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam; e) Chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam; g) Chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít đến dưới 02 lít. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên; b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên; c) Lá cây côca, lá cây khát có khối lượng 75 kilôgam trở lên; d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; e) Chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên; g) Chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 02 lít trở lên. 4.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.