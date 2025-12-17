Tiktoker “Long Tổng” – Vàng Văn Ánh vừa bị bắt là ai?
Tự xưng là “Long Tổng” – giang hồ mạng khoe cuộc sống xa hoa, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và mời gọi người khác ra nước ngoài làm ăn, Vàng Văn Ánh bất ngờ bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn. Vậy “Long Tổng” Vàng Văn Ánh là ai?
“Long Tổng” là ai?
Tiktoker “Long Tổng” tên thật là Vàng Văn Ánh, sinh năm 1993, HKTT tại: xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.
Trước đó, ngày 18/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã đối tượng Vàng Văn Ánh.
"Long Tổng" thường xuyên sống ảo trên mạng xã hội. (Ảnh: Sưu tầm)
Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng này vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, tự xưng là “Long Tổng” – một giang hồ mạng ăn chơi, phô trương lối sống xa hoa. “Long Tổng” liên tục đăng tải các video cho thấy bản thân đang ở nước ngoài, khoe cuộc sống giàu sang với các hình ảnh xe sang, nhiều tiền và check in ở những nơi sang trọng. Đáng chú ý, dù trốn truy nã nhưng đối tượng liên tục đăng video và kêu gọi, mời chào nhiều người hợp tác ra nước ngoài làm ăn.
Tài khoản tiktok của “Long Tổng” hiện có hơn 116k theo dõi, nhiều video đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.
“Long Tổng” bị bắt vì tội gì?
Ngày 17/12, PC04 Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16/12, tại Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội), Cục C04 Bộ Công an phối hợp với PC04 Lào Cai đã bắt giữ đối tượng truy nã Vàng Văn Ánh (SN 1993, trú thôn Cù Hà, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai).
"Long Tổng" bị bắt giữ (Ảnh: Sưu tầm)
Vàng Văn Ánh bị bắt theo Quyết định truy nã số 01/CQĐT-MT ngày 18/1/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1 điện thoại đi động, 1 căn cước công dân, 1 hộ chiếu.
Trước đó, Tiến Bịp (Nguyễn Thành Long) – một giang hồ mạng cũng thường xuyên đăng tải các video trên tiktok cũng bị bắt liên quan đến ma túy. Với vỏ bọc “giang hồ mạng”, “Tiến Bịp” đã thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok. Đối tượng thường xuyên xuất hiện trong các buổi livestream và video chia sẻ “đạo lý giang hồ”, đồng thời quảng bá các trò chơi mang tính đỏ đen, thậm chí hướng dẫn cách chơi cờ bạc bịp.
|
Điều 249. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy
1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
c) Lá cây côca, lá cây khát có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;
e) Chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;
g) Chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít.
2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Qua biên giới;
g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
i) Lá cây côca, lá cây khát có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
m) Chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; n) Chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 750 mililít.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
c) Lá cây côca, lá cây khát có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
e) Chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
g) Chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít đến dưới 02 lít.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;
c) Lá cây côca, lá cây khát có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
e) Chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
g) Chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 02 lít trở lên.
4.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Lào Cai - Vàng Văn Ánh, hay còn gọi là "Long Tổng" bị bắt tại sân bay quốc tế Nội Bài, sau gần 4 năm trốn truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/12/2025 19:52 PM (GMT+7)