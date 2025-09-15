Ngôi trường sót lại sau cuộc chiến 81 ngày đêm ở Quảng Trị

Trường Bồ Đề nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Trị, cách thành cổ khoảng một km về hướng tây nam. Trường xây dựng năm 1959, do tỉnh Hội Phật giáo Quảng Trị phát tâm quyên góp từ lòng hảo tâm của phật tử và nhân dân trên địa bàn trong phong trào tiết kiệm gạo Bồ Đề.

Đây là nơi học sinh theo học hệ đệ nhị, tương đương lớp 10-12 của hệ THPT ngày nay.

Theo tư liệu ở Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, trong 81 ngày đêm (28/6-16/9/1972), tổng số bom, đạn Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa ném xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị rộng hơn 3 km2 bằng sức công phá của 7 quả bom nguyên tử. Trong đó có 328.000 tấn bom, 552.000 viên đạn pháo 105 mm; 55.000 viên đạn 155 mm... Máy bay Mỹ oanh kích 1.650 lần, máy bay Việt Nam Cộng hòa 594 lần.

Thành cổ cũng như thị xã Quảng Trị gần như bị san phẳng. Trường Bồ Đề là công trình hiếm hoi còn giữ được một số hạng mục. Trong ảnh, tên trường Bồ Đề còn sót lại chữ Ê.

Sau cuộc chiến, khung tòa nhà hai tầng của trường Bồ Đề vẫn tồn tại, nhưng mái, lan can thì bị phá hỏng. Ngôi trường từng đón hàng nghìn học sinh, riêng niên khóa 1969-1970 có 1.400 em, trong đó rất nhiều là trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn.

Bảng một phòng học còn lỗ chỗ vết đạn xuyên tường. Ngôi trường là bằng chứng về sự khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ nói chung và cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị nói riêng.

Trường hiện còn 6 phòng sót lại, nhưng đều bị thủng các mảng tường lớn, nhìn được ra nhà dân xung quanh.

Trần bêtông bị bom đạn dội thủng, ngày nay trở thành nơi trú ngụ của chim chóc.

Cầu thang lên xuống bị bom đánh chỉ còn một phần, bị cỏ cây mọc um tùm. Trong cuộc chiến 81 ngày đêm, trường Bồ Đề trở thành cứ điểm của quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ở tầng 1 của trường có đặt bàn thờ để người dân, du khách có thể dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại đây.

Trường đang được tu bổ, gia cố chống xuống cấp, cải tạo sân vườn, xây mới cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ.

Năm 2013, trường Bồ Đề được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, hiện là điểm dừng chân của du khách khi đến thăm thành cổ Quảng Trị.