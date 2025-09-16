Chế tài xử lý TikToker "Thằng Thợ Đụng" nói xấu phụ nữ Huế và Quảng Trị

Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Huế vừa có văn bản đến Sở VH-TT TP HCM đề nghị xác minh, xử lý TikToker "Thằng Thợ Đụng" liên quan đến nội dung đăng tải clip "nói xấu" phụ nữ Huế và Quảng Trị.

Nam thanh niên trong đoạn clip "nói xấu" phụ nữ Huế, Quảng Trị được đăng tải trên Tiktoker "Thằng Thợ Đụng".

"Đừng lấy vợ người Huế, Quảng Trị"?!

Trước đó, kênh TikTok "Thằng Thợ Đụng" quay clip đi bộ trên cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương ở trung tâm TP Huế, vừa đi vừa nói với giọng điệu đùa cợt, khuyên mọi người đừng lấy vợ người Huế, Quảng Trị.

"Đứa mô nói con gái Huế hiền rứa? Đứa mô? ... Cuộc đời tụi bây đã khổ rồi còn hại anh em tỉnh khác nữa à? Mấy thằng người Huế đã khổ với con gái Huế rồi, tụi bây định gài mấy thằng tỉnh khác nữa vào khổ chung với tụi bây phải không?... Con gái Huế mà hiền hả? Bây lên tivi mà tìm" - TikToker "Thằng Thợ Đụng" nói trong đoạn clip đăng tải.

Chủ nhân kênh TikToker "Thằng Thợ Đụng" hiển thị số điện thoại, nơi đăng ký là TP HCM. Vì vậy, Sở VH-TT TP HCM đã có văn bản gửi Sở VH-TT TP HCM đề nghị mời chủ nhân TikToker "Thằng Thợ Đụng" tới làm việc để xác minh những nội dung trong clip có phải do người này thực hiện và đăng tải lên mạng xã hội hay không? Có vi phạm thuần phong mỹ tục, phân biệt vùng miền hay không?.

Chế tài thế nào?

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết việc TikToker "Thằng Thợ Đụng" dùng từ ngữ thô tục, mang tính miệt thị phân biệt vùng miền, xúc phạm danh dự, nhân phẩm phụ nữ Huế, Quảng Trị đã vi phạm vào Điều 8, Điều 16 và Điều 18 của Luật An ninh mạng năm 2018 về nội dung "sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác…".

Bên cạnh đó, khoản 1, khoản 3 Điều 34 Bộ Luật Dân sự 2015 cũng nêu rõ "Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó…".

Ngoài ra, tại Điều 5 khoản 2 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc".

Theo đó, video của TikToker "Thằng Thợ Đụng" có thể vi phạm quy định về việc vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội căn cứ theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 điểm a Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Mức xử phạt là 10-20 triệu đồng (tổ chức), đối với cá nhân vi phạm bằng 1/2 lần so với tổ chức.

Trường hợp nếu được lan truyền mạnh trên mạng xã hội gây ảnh hưởng lớn nhằm làm suy giảm sự đoàn kết gắn bó dân tộc, phân biệt vùng miền, đặc biệt gây hậu quả nghiêm trọng làm tổn thương sâu sắc đến danh dự, nhân phẩm của con gái Huế thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 về các tội danh như: Vu khống (Điều 156), Làm nhục người khác (Điều 155), hoặc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân (Điều 331).