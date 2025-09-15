Xuất hiện vùng áp thấp đang mạnh lên trên Biển Đông gây thời tiết xấu những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5–13,5° Vĩ Bắc; 118,0–119,0° Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp trên Biển Đông đang mạnh lên.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0–3,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, thông tin dự báo về diễn biến vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sẽ được cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử www.nchmf.gov.vn.

Chiều nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Giữa Biển Đông nối với một vùng áp thấp, lúc 13 giờ có vị trí ở vào khoảng 12,5–13,5° Vĩ Bắc; 118,0–119,0° Kinh Đông. Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo (đêm 15/9 và ngày 16/9), vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m.

Vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông: Có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2,0–3,0m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.